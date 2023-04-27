Алтай обогнал Москву по доходности инвестиций в недвижимость

Рейтинг российских регионов по доходности инвестиций в недвижимость за пять лет на основе данных официальной статистики опубликовало агентство «РИА Рейтинг». Показатели двух Алтаев оказались очень разными, но в обоих случаях выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

Возглавил рейтинг доходности инвестиций в недвижимость Красноярский край. Здесь в 2018—2022 годах с учетом сдачи в аренду жилая недвижимость могла принести 19,7% годовых. В регионе достаточно быстро дорожала недвижимость как на побережье Черного моря, так и в столице края. Кроме того, в крае довольно много высокими темпами строилось жилье.

Сочи. СС0.

Второе место в рейтинге досталось Республике Алтай. Здесь доходность за пять лет составила 18,2%, а без учета сдачи в аренду — 15,5%. На третьей строчке разместилась Республика Адыгея, которая показала очень схожую динамику — прирост составил 15,9%.

Вид на Горно-Алтайск. Пресс-служба правительства Республики Алтай

Кроме этих субъектов, лидерами списка стали Татарстан (+13,2%), Амурская область (+13,1%), Кемеровская область (+13,0%), Республика Тыва (+13,0%), Пермский край (+12,9%), Ямало-Ненецкий автономный округ (+12,6%) и Иркутская область (+12,5%).

Примечательно, что высокая доходность отмечается во многих регионах Сибири и Дальнего Востока.

Алтайский край значительно уступил южному соседу, заняв 23-е место в рейтинге. Недвижимость в регионе могла принести владельцам 9,5% годовых. Без учета сдачи ее в аренду этот показатель составляет всего 6,5%.

Жилые дома в Барнауле , центр Барнаула. Дмитрий Лямзин.

Москва заняла 37 место в рейтинге. Ежегодная доходность инвестиций в недвижимость в столице за пять лет оказалась на уровне 8,2% годовых. При этом Санкт-Петербург расположился в нижней части рейтинга на 62 месте. Здесь жилая недвижимость приносила владельцам 6,3% годовых.

Ранее стало известно, что власти готовят для россиян варианты приобретения недвижимости без оформления ипотеки.