В Барнауле временно закроют для проезда Старый мост

Минтранс предупредил , что Старый мост в Барнауле будет временно закрыт для проезда. Это сделано, чтобы очистить его от грязи.

Мост будет закрыт 3 апреля с 22 часов до 22 часов и 40 минут.

Дорожники будут чистить барьерное ограждение механизированным способом. Ограничение движение вводят из-за габаритов конструкции. Машина занимает, как минимум, четыре метра.

Ширина дорожного полотна составляет всего шесть метров. Регулировать движение на время выполнения работ будут сотрудники подрядной организации.

Ранее сообщалось, что в связи с паводком ограничено движение по еще одной алтайской трассе.

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