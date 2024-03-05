В Алтайском крае на мартовские праздники добавят дополнительные рейсы популярного маршрута

Количество пригородних поездов до Славгорода прибавится на мартовские выходные.

В связи с празднованием Международного женского дня, поезд Барнаул - Славгород совершит больше рейсов, как по маршруту туда, так и обратно, сообщает "Алтайская правда".

Таким образом, 7 и 9 скорый пригородный поезд №7013/7014 Барнаул - Славгород совершит дополнительные рейсы. По обратному маршруту количество маршрутов увеличится 8 и 10 марта.

Такое решение приняли, исходя из увеличения спроса на поездки в праздничные дни.

Но расписание поезда не изменится. Он отправляется из Барнаула в 15:40 и прибывает в Славгород в 22:00. Обратно отходит в 8:00 и приезжает в Барнаул в 14:20.

Маршрут проходит через станции Ребриха, Корчино, Овечкино, Гилевка, Леньки, Новоблаговещенка, Кулунда, Табуны.

Ранее сообщалось, что пожарные проведут учения 5 и 6 марта в Алтайском крае.

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