Трицикл Spyder RT SEA-TO-SKY продают в Иркутске за 5 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Самый комфортный и безопасный трицикл продают в Сибири за 5 млн рублей.

Отмечается, что это самая мощная и заряженная модель из семейства трициклов, созданая для комфортных и безопасных дорожных путешествий.

Современный дизайн этого трицикла обеспечивает максимальный комфорт во время поездок. Он оснащен мощным 115-сильным двигателем Rotax 1330 ACE. Воплощение баланса между суперпроизводительностью и экономным расходом топлива.

Полуавтоматическая трансмиссия делает управление трициклом легким и комфортным. Мгновенный старт и быстрый разгон, автоматический сброс передачи при снижении скорости, реверс для максимальной маневренности. Все переключения совершаются кнопками под большим и указательным пальцами.

Быстрое торможение трицикла гарантируют дисковые тормоза Brembo. У них четырехпоршневый суппорт спереди и однопоршневый сзади.

Самый комфортный и безопасный трицикл продают в Сибири за 5 млн рублей. «Авито»

Система BRP Connect синхронизирует смартфон с дисплеем трицикла и позволяет пользоваться специальными приложениями во время езды.

Регулируемая спинка сиденья водителя и удобное сиденья с электрообогревом обеспечивают комфорт в дальних поездках. У трицикла стильный утонченный дизайн с элементами графики и эмблемы Sea-to-Sky.

Ранее сообщалось, что «космический» минивэн продают в Барнауле за 7,1 млн рублей.

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