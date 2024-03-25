Самый комфортный и безопасный трицикл продают в Сибири за 5 млн рублей.

Отмечается, что это самая мощная и заряженная модель из семейства трициклов, созданая для комфортных и безопасных дорожных путешествий.
Современный дизайн этого трицикла обеспечивает максимальный комфорт во время поездок. Он оснащен мощным 115-сильным двигателем Rotax 1330 ACE. Воплощение баланса между суперпроизводительностью и экономным расходом топлива.
Полуавтоматическая трансмиссия делает управление трициклом легким и комфортным. Мгновенный старт и быстрый разгон, автоматический сброс передачи при снижении скорости, реверс для максимальной маневренности. Все переключения совершаются кнопками под большим и указательным пальцами.
Быстрое торможение трицикла гарантируют дисковые тормоза Brembo. У них четырехпоршневый суппорт спереди и однопоршневый сзади.
Система BRP Connect синхронизирует смартфон с дисплеем трицикла и позволяет пользоваться специальными приложениями во время езды.
Регулируемая спинка сиденья водителя и удобное сиденья с электрообогревом обеспечивают комфорт в дальних поездках. У трицикла стильный утонченный дизайн с элементами графики и эмблемы Sea-to-Sky.
Ранее сообщалось, что «космический» минивэн продают в Барнауле за 7,1 млн рублей.
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