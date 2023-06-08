9 июня
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Автоновости

По цене квартиры в Москве. Что за серебристую иномарку продают за 18,7 млн рублей в Барнауле

BMW X7 2022 года выпуска продают за 18,7 млн рублей в Барнауле.

BMW X7 2022 года выпуска
BMW X7 2022 года выпуска
Drom.ru

Кузов BMW X7 выкрашен в серебристый цвет. По крыльями оформлены точеные грани. Перед украшает фирменная решетка радиатора и зауженные фары.

Салон отделан кожей двух цветов - бело-молочной и серой. Приборная панель украшена вставками из белого дерева. Впереди установлена цифровая панель, отвечающая за основное управление автомобилем. На потолке установлен панорамный люк.

В систему управления автомобилем установлены система управления жестами, автономная система отопления, автодоводчик дверей.

У BMW X7 дизельный двигатель на 3 л, автоматическая коробка передач и 340 лошадиных сил.

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