Visuva Tank продают в Красноярске за 5 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Гусеничный вездеход продают в Сибири за 5 млн рублей.

Visuva Tank - вездеход для перевозки людей и грузов в условиях тяжелого бездорожья. Идеальный вариант для охоты, рыбалки и коммерческого использования.

Отмечается, что самая широкая гусеница в классе обеспечивает абсолютную проходимость по любому ландшафту.

На вездеход установлен двигатель 3UZ-FE мощностью 280 лошадиных сил. А герметичный кузов вездехода позволяет преодолевать водные преграды.

Полимерные гусеницы и катки, гумированные полиуретаном, не подвержены налипанию снега и грязи.

Гусеничный вездеход продают в Сибири за 5 млн рублей. «Авито»

Дополнительное оборудование

Лебедка на 9т

Фаркоп

Экспедиционный багажник

Набор инструментов для работы и отдыха

Световая балка

Два отопителя

Линзованные LED фары дальнего и ближнего света

Разъемы USB в салоне

Мультимедиа система на базе Android с поддержкой навигации и BlueTooth

Обзор 360 градусов

Дополнительно вездеход может быть оснащен практически любым оборудованием, включая блоки плавучести.

Ранее стало известно, что за миниатюрную версию Bugatti продают в Сибири за 17,7 млн рублей.

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