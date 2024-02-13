Что за турбированную пиранью продают в Сибири за 2,8 млн рублей

Аэролодка Пиранья продается в Иркутске за 2,8 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Кабриолетами называют лодки с полукабиной и быстросъемным тентом. Такая лодка имеет совсем небольшую массу - 930 кг и легко развивает скорость до 145 км/ч.

Аэролодка имеет двухкилевое рулевое управление - и скорость держит, а маневренность и управляемость гораздо выше, чем у похожих моделей.

Несмотря на небольшие габариты, Пиранья-6 очень вместительная — грузоподъемность до полутора тонн, а пассажирских мест целых шесть (плюс водительское).

Помимо стандартной для любой аэролодки обшивки-чешуи, у Пираньи-6 много дополнительных опций, которые сделают любое ваше путешествие абсолютно безопасным. Баллоны состоят из нескольких отсеков. То есть даже если один повредится - аэролодка все равно останется на ходу.

Торцы баллонов загерметизированы: в межбалонное пространство не попадает ни снег, ни вода, ни грязь, ни ондатра. Можно спокойно ходить по любому болоту и не переживать, что что-то выйдет из строя из-за попадания грязи или коряг.

Дополнительная защита конусов — привальный брус. Это как страховка - точно не повредите конусы даже в экстремальных условиях. Фальшборт отделан специальным нескользящим материалом, по нему можно ходить, не боясь упасть, даже при отрицательных температурах.

На нос лодки можно дополнительно установить кенгурин. Кроме функции защиты, он еще и облегчает транспортировку лодки. Позволяет дополнительно установить осветительные приборы.

Не нужно следить за давлением в баллонах: на Пиранье-6 есть возможность делать это автоматически. Насос с реле давления сам выключится, когда давление достигнет заданного параметра.

На приборной панели есть все необходимые датчики: скорость, топливо, масло, водитель Пираньи располагает полной информацией.

Аэролодка Пиранья "Авито"

Все технические приборы мировых производителей. Они отличаются высокой точностью и надежностью.

Инженеры могут внести некоторые изменения в конфигурацию лодки по вашему желанию: увеличить объем топливного бака, установить дополнительные сидения, скорректировать защиту лодки именно под ваши потребности.

При этом у аэролодки 400 лошадиных сил.

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