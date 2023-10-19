Что за самый роскошный кроссовер продают в Барнауле за 3,9 млн рублей.

Интерьер
С ощущением качества в Monjaro полный порядок. Интерьер вплоть до потолка укутан в алькантару, кожу и податливый пластик с имитацией прострочки. Все нажимается с приятными усилиями, а мягкие вольвовские подрулевые рычажки просто приятно трогать без повода. В общем, качественный и во многом весьма роскошный интерьер.
Посадка и обзорность со стойками умеренной толщины тоже практически европейские. Валики кресла обнимают очень плотно, поясничный подпор регулируется не только по вылету, но и по высоте, плюс передний край подушки можно задрать словно в спорткаре. А самое неожиданное, что сесть при желании можно низко, что в китайских автомобилях встречается крайне редко. Единственный нюанс, касающийся базовой эргономики, заметят разве что водители ростом выше 185 см - им может немного не хватать диапазона регулировки руля по вылету.
Практичность
Два подстаканника со шторкой, двухэтажный центральный тоннель с разъёмами USB двух разных форматов, удобная полочка с беспроводной зарядкой, бокс в подлокотнике — в Monjaro вы без проблем пристроите свой смартфон и мелкие вещи. Для зимы есть полный набор теплых опций, в том числе подогрев руля, лобового стекла и форсунок. Однако все включается через тачскрин в несколько нажатий. А круговой обзор дает шикарную картинку, но только пока на дороге сухо — омывателей на камерах нет.
По официальным данным, объем багажника составляет 562 л. На деле он, конечно, поменьше, особенно с учетом высокого пола. Слева есть небольшая ниша, куда можно положить канистру с «омывайкой», под полом имеется дополнительный лоток, а в подвале — докатка. Можно сказать, что с точки зрения грузопассажирских возможностей Monjaro вполне соответствует среднестатистическим «китайцам», но подполье у него сделано по-европейски аккуратно.
Езда
Старт «в две педали» на Monjaro происходит неожиданно ярко. Гидротрансформатор позволяет раскрутить мотор, после чего следует бодрый рывок. Эмоций прибавляют ощутимые пинки на переключениях.
Плавный старт с места, логичные и шустрые переключения, отзывчивая педаль газа и никаких «роботизированных» заморочек — даже в сложных ситуациях, вроде активного движения в плотном потоке или шустрого ускорения после наката, силовой агрегат Monjaro ни разу не заставил усомниться в точности калибровок двигателя и коробки.
У Geely бензиновый двигатель на 2 л, автоматическая коробка передач и 238 лошадиных сил.
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