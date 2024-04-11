Rolls-Royce Spectre 2024 года выпуска продают в Красноярске за 100 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Что за новенький Rolls-Royce продают в Сибири за 100 млн рублей.

Rolls-Royce Spectre — первая серийная модель электроавтомобилей бренда. Это габаритный автомобиль купе с роскошным дизайном, обтекаемым силуэтом и достойными техническими характеристиками. Данный электрокар класса люкс разработан для водителей, которые предпочитают выделяться на дороге и привыкли к абсолютному уровню комфорта.

Первый электрокар Rolls-Royce представляет двухдверное купе с покатой крышей.

Несмотря на отсутствие функциональной необходимости в решетке, производитель ее сохранил. Фары в электрокаре Rolls-Royce нестандартные. Во-первых, они «перевернуты» и оснащены светодиодными «бровями» сверху. А во-вторых, секции фар немного погружены внутрь кузова и затемнены. В сочетании с массивной решеткой радиатора они делают экстерьер автомобиля брутальным, суровым.

Сильных изменений в интерьере Spectre, относительно бензиновых автомобилей производителя, не произошло. Существенное отличие — последняя версия мультимедии Spirit, которая работает совместно с приложением Whispers. Фирменных звезд в электрокаре британского производителя чуть больше. Данная модель подразумевает возможность отделки звездным небом не только потолка, но и дверей, боковых панелей.

Технические характеристики электроавтомобиля не уступают показателям бензиновых моделей бренда. До 100 км/ч Spectre может разогнаться за 4,5 с. Одного заряда батареи хватает на 520 км. А подвеска Planar suspension обеспечивает максимальную плавность хода автомобиля.

Ранее сообщалось, что редкий автомобиль Willys продают в Сибири за 500 тыс. рублей.

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