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Музей истории аптечного дела на Алтае «Горная аптека» ждет вас в «Ночь музеев»

20 мая 2023 года в Барнауле пройдет традиционная акция «Ночь музеев». Мероприятия будут проходить на многих площадках города. Расскажем подробнее, что предложит своим гостям Горная Аптека.

Театрализованная экскурсия в музее.
Театрализованная экскурсия в музее.
музей «Горная аптека».

Праздничная уличная программа — площадка перед зданием:

  • 20:00 – Торжественное открытие акции «Ночь музеев» – 2023.
  • 20:00 – 21:30 – «ЛЕГЕНДАрное» застолье в Горной аптеке вместе с Торговой маркой «Легенды Алтая».
  • 22:00 – 24:00 – Музыкальный вечер с группой «Играй Гормон».

Праздничная программа — площадка внутри здания:

  • 19:00 – 23:00 – Театрализованная экскурсия «В гостях у провизора» в музее истории аптечного дела (каждые 30 минут, последняя экскурсия в 23:00).
  • 19:00 – 23:00 – «Театр теней», в рамках 270-летия Горной аптеки, легенды города Барнаула в исполнении Алены Елясовой, актрисы театра кукол «Сказка» (каждые 30 минут, последняя программа в 22:30).
  • 19:00 – 23:00 – «Магический сеанс» – городские легенды, общение с духами старого Барнаула, удивительные опыты и загадки подсознания от Константина Семенова в старинных подвалах Горной Аптеки (каждые 30 минут, последний сеанс в 22:30).
  • 19:00 – 23:00 – «Пчелиный светильник» – мастер-класс по изготовлению ароматной свечи из пчелиной вощины (каждый час, последний МК в 22:00).
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