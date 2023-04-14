Женское счастье. Зачем нужно посмотреть оперетту «Веселая вдова» в Алтайском музыкальном театре

В алтайском музыкальном театре представляют классику оперетты — спектакль «Веселая вдова». Режиссер Татьяна Столбовская говорит, что осуществить такую постановку «надо сметь, иметь моральное право на это». Оперетта — редкий гость в театре, который в последнее время сосредоточился на мюзиклах. И это одна из причин, по которым стоит посетить представление.

Действие оперетты происходит в Париже, в посольстве маленькой европейской страны. Все в нем переворачивается с визитом Ганны Главари, молодой вдовы, которая вновь желает выйти замуж.

Однако свадьба с иностранцем равносильна государственному дефолту: капитал невесты в 20 млн утечет из страны. Парижане устроили охоту за наследницей, а соотечественники кусают локти — они почти все женаты.

К послу страны приходит светлая мысль свести Ганну с графом Данило. Но вот беда — ранее они уже были влюблены, и родители юноши не позволили жениться на девушке без высокого положения.

После она вышла за богатого старика и овдовела. Данило не желает быть в числе ее поклонников, его не прельщают деньги, он хочет оставаться вне корыстных желаний окружения, чистым, открытым миру и потому счастливым.

«Веселая вдова» в Музыкальном театре. Анна Зайкова.

Оперетта должна быть женской. В этой части все сошлось. Постановочная группа — целиком красавицы: режиссер Татьяна Столбовская и три ее помощницы, художники по костюмам и свету (Елена Турчанинова из Красноярска и Елена Алексеева из Новосибирска), дирижер (Мария Моисеенко, Новосибирск), хормейстер Наталья Шабалина и балетмейстер Оксана Малышева.

Эта постановка определенно о женщинах и для женщин, потому что чего греха таить, в большинстве случаев именно они ведут мужей в театр, а вовсе не наоборот.

«Веселая вдова» в Музыкальном театре. Анна Зайкова.

Классика — это давно придуманные законы жанра, от которых не нужно отходить, именно за это мы ее и любим, мы знаем, чего ожидать. В оперетте все определено. Главная героиня (Виктория Гальцева, Юлия Башкатова) должна быть красива, а главный герой (Михаил Лямин, Азамат Нугуманов) умен и в конфликте с миром, они влюблены, но, возможно, тайно.

Второстепенные герои непременно тоже влюблены и зеркально отражают ведущую пару. Еще пара-тройка пар должны быть комичными — хитрыми или простоватыми — они двигают сюжет. Наконец, «маленький человек» вроде секретаря Никоша в блистательном исполнении Антона Попова должен быть совершенным дурачком, дико смешным.

Ситуации должны быть нелепыми, интриги изощренными, сюжетные линии многоходовыми, а платья дам — восхитительными. Добавим еще шляпок, вееров, перьев и пышных юбок. Ей-богу, в оперетте не бывает много золота, бархата и кружев.

Лирики и комедии тут должно быть поровну, чтобы зритель не заскучал, но и веселился только местами, а не все время, чтобы прочувствовать драматические переживания героев.

В постановке музыкального театра все это есть, а значит, она удалась. Зал в восторге.

P.S. Оркестр — молодец.