Хозяин йоркширского терьера, потерявшегося в алтайских степях, рассказал подробности возвращения питомца

Новосибирец Амир нашел своего питомца, который потерялся после аварии на Алтае. Подробности рассказала "КП - Новосибирск".

Амир в своем питомце Локи души не чает и всегда берет с собой. В путешествие на Алтай друзья тоже отправились вместе. Мужчина хотел пересечь границу с Монголией, но из-за большой очереди повернул назад.

На обратном пути в машине отказали тормоза, автомобиль выкинуло на обочину.

"Я был пристегнут, поэтому со мной ничего не случилось, сработала подушка безопасности. После аварии Локи выскочил на улицу, вертелся вокруг себя. Я посадил его в машину, но он снова выпрыгнул, - делится воспоминаниями Амир. - Локи убежал в степь, а я за ним".

Новосибирец бежал за Локи больше часа, но терьер не дался хозяину. Амиру пришлось возвращаться домой одному. Однако мужчина не оставил надежду вернуть своего дорогого питомца.

Щенок йоркширского терьера freepik.com

Начались поиски через социальные сети и знакомых.

"Из-за сильных переживаний у меня стало плохо с сердцем, и я около недели пролежал в кардиологии. После этого я разослал объявления по всем группам "потеряшек" в соцсетях. Еще девочка знакомая помогла распространить пост на большую аудиторию", - рассказывает Амир о процессе поиска.

Через месяц позвонила Амиру женщина и попросила скинуть фотографию пропавшей собаки. Новосибирец сразу же выслал ей фото любимца, а в ответ ему отправили кадры с йоркширски терьером, которого нашли на алтайской трассе. Это был Локи.

Щенок йоркширского терьера freepik.com

Оказалось, что пес, оставшись один, не растерялся и направился в сторону дома. Локи успел пройти больше 100 км.

Амир не теряя ни секунды в тот же день поехал за своим четвероногим другом. Радости терьера не было конца: он моментально узнал хозяина и не слазил с рук.

Добрых людей Амир отблагодарил коньяком и коробкой конфет, пообещав подарить им в будущем от Локи щенка.