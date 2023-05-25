Хозяин йоркширского терьера, потерявшегося в алтайских степях, рассказал подробности возвращения питомца

Амир в своем питомце Локи души не чает и всегда берет с собой. В путешествие на Алтай друзья тоже отправились вместе. Мужчина хотел пересечь границу с Монголией, но из-за большой очереди повернул назад.
На обратном пути в машине отказали тормоза, автомобиль выкинуло на обочину.
"Я был пристегнут, поэтому со мной ничего не случилось, сработала подушка безопасности. После аварии Локи выскочил на улицу, вертелся вокруг себя. Я посадил его в машину, но он снова выпрыгнул, - делится воспоминаниями Амир. - Локи убежал в степь, а я за ним".
Новосибирец бежал за Локи больше часа, но терьер не дался хозяину. Амиру пришлось возвращаться домой одному. Однако мужчина не оставил надежду вернуть своего дорогого питомца.
Начались поиски через социальные сети и знакомых.
"Из-за сильных переживаний у меня стало плохо с сердцем, и я около недели пролежал в кардиологии. После этого я разослал объявления по всем группам "потеряшек" в соцсетях. Еще девочка знакомая помогла распространить пост на большую аудиторию", - рассказывает Амир о процессе поиска.
Через месяц позвонила Амиру женщина и попросила скинуть фотографию пропавшей собаки. Новосибирец сразу же выслал ей фото любимца, а в ответ ему отправили кадры с йоркширски терьером, которого нашли на алтайской трассе. Это был Локи.
Оказалось, что пес, оставшись один, не растерялся и направился в сторону дома. Локи успел пройти больше 100 км.
Амир не теряя ни секунды в тот же день поехал за своим четвероногим другом. Радости терьера не было конца: он моментально узнал хозяина и не слазил с рук.
Добрых людей Амир отблагодарил коньяком и коробкой конфет, пообещав подарить им в будущем от Локи щенка.