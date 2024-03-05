Вторые сутки подряд над российским регионом полярное сияние устроило "дискотеку". Спасатели восхищены

Явление такой красоты неописуемой, что региональный главк МЧС опубликовал в соцсети фото. И поделились эмоциями — небесное свечение скрасило ночное дежурство подразделений МЧС России.
Спасатели не забыли также напомнить про отключение электроприборов. И всем пожелали красочных снов.
Накануне северное сияние наблюдали россияне в нескольких регионах.
Природное явление увидели в ряде областей:
- Московской,
- Ленинградской,
- Нижегородской,
- Тверской,
- Калининградской.
Между тем полярное сияние является зрелищной частью магнитной бури.
Самое важное - в нашем Telegram-канале