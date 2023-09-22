Внезапно горячую воду в Барнауле отключили в 105 домах. Адреса

В Барнауле из-за замены участка трубопровода по проспекту Калинина, 10, сообщили в СГК.

Воды не будет с 10:00 до 00:00. Без ресурса на день останутся дома, запитанные от магистрали М-224.

Полный список адресов:

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