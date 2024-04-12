Природное явление заметили в районе села Троицкое.
Также вечером над Барнаулом запечатлели большое грозовое облако.
Ранее весеннюю радугу увидели в Курьинском районе.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Радугу в поле запечатлели читатели altapress.ru 9 апреля.
Природное явление заметили в районе села Троицкое.
Также вечером над Барнаулом запечатлели большое грозовое облако.
Ранее весеннюю радугу увидели в Курьинском районе.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter