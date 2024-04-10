Природное явление запечатлели очевидцы в Курьинском районе.
Пользователи также сообщают, что видели радугу в Яровом, Бельмесево и Калманском районе.
Ранее барнаульцы заметили зимнюю радугу после шторма.
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Накануне вечером в поле заметили весеннюю радугу, сообщает "В Курсе 22".
Природное явление запечатлели очевидцы в Курьинском районе.
Пользователи также сообщают, что видели радугу в Яровом, Бельмесево и Калманском районе.
Ранее барнаульцы заметили зимнюю радугу после шторма.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
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