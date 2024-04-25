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Жизнь

Василий Парильщик. Что можно и нельзя делать в этот день

25 апреля — день памяти святого исповедника Василия Парийского. Он пострадал в период иконоборчества в Византии. В этот весенний день обычно припекает солнце и оттаивает земля, поэтому в народе торжество называли «Василий Парильщик». О том, какие традиции и приметы с ним связаны, расскажет altapress.ru

Церковь. Сретение.
Церковь. Сретение.
unsplash.com

В этот день было принято выгонять скот на пастбище, чтобы он питался первой весенней травой. Также в этот день начинали пахотные работы и сеяли овес и горох.

Грибы в Алтайском крае
Грибы в Алтайском крае
Грибы и Грибники Алтайского края

Что принято делать в день Василия Парильщика

25 апреля было принято наблюдать за природой, чтобы предсказать погоду на ближайшее время:

  • если на небе много звезд, то будет богатый урожай;
  • если восход солнца ясный, то лето будет теплым;
  • если в этот день дождливо, то вся весна будет дождливой;
  • если идет дождь, то грибники могут отправляться на тихую охоту, так как урожай будет богатым.
Рукоделие.
Рукоделие.
ССО

Какие запреты существуют в день Василия Парильщика

  • нельзя было ходить в грязной одежде, иначе можно было привлечь к себе неудачу;
  • запрещалось ругаться и сквернословить, чтобы не навлечь на себя беду;
  • не рекомендовалось заниматься рукоделием, так как это могло привести к нищете.

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