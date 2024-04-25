Василий Парильщик. Что можно и нельзя делать в этот день

25 апреля — день памяти святого исповедника Василия Парийского. Он пострадал в период иконоборчества в Византии. В этот весенний день обычно припекает солнце и оттаивает земля, поэтому в народе торжество называли «Василий Парильщик». О том, какие традиции и приметы с ним связаны, расскажет altapress.ru

В этот день было принято выгонять скот на пастбище, чтобы он питался первой весенней травой. Также в этот день начинали пахотные работы и сеяли овес и горох.

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Что принято делать в день Василия Парильщика

25 апреля было принято наблюдать за природой, чтобы предсказать погоду на ближайшее время:

если на небе много звезд, то будет богатый урожай;

если восход солнца ясный, то лето будет теплым;

если в этот день дождливо, то вся весна будет дождливой;

если идет дождь, то грибники могут отправляться на тихую охоту, так как урожай будет богатым.

Рукоделие. ССО

Какие запреты существуют в день Василия Парильщика

нельзя было ходить в грязной одежде, иначе можно было привлечь к себе неудачу;

запрещалось ругаться и сквернословить, чтобы не навлечь на себя беду;

не рекомендовалось заниматься рукоделием, так как это могло привести к нищете.

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