5 апреля
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Жизнь

В популярной туристической стране появились готовые к употреблению тарантулы

В Таиланде появились готовые к употреблению обезвоженные и засоленные тарантулы. Об этом сообщает Telegram-канал «Реальный Таиланд».

В популярной туристической стране появились готовые к употреблению тарантулы.
В популярной туристической стране появились готовые к употреблению тарантулы.
Telegram-канал "Реальный Таиланд"

Отмечается, что тарантулы размером 6-7 см.

Туристам пояснили, что употребление насекомых не является опасным, так как яд деактивирован в процессе приготовления. Кроме того, тарантулов поймали в экологически чистом районе.

В популярной туристической стране появились готовые к употреблению тарантулы.
В популярной туристической стране появились готовые к употреблению тарантулы.
Telegram-канал "Реальный Таиланд"

Из тех, кто пробовал данное лакомство, прокомментировали вкус следующим образом: «напоминает смесь вяленого мяса трески и курицы».

Мякоть тарантула отличается контрастной текстурой и хрустящей внешней оболочки.

Ранее сообщалось, что огромные пауки-осы напугали барнаульцев.

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