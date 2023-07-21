22 июля
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Жизнь

В часть домов Барнаула вернули горячую воду раньше срока

Несколько тысяч жителей центральной части Барнаула смогут воспользоваться горячей водой на три дня раньше окончания опрессовки, сообщает СГК.

Горячая вода, ванна.
Горячая вода, ванна.
СС0

Напомним, первый этап опрессовки по контуру ТЭЦ-2 начался 12 июля и должен закончиться 24 числа.

Однако в 29 многоквартирных домах вернули горячую воду уже сегодня, 21 июля. Адреса можно посмотреть на фото.

Сети в этих домах уже проверили, а дефекты, влияющие на подачу горячего водоснабжения, устранили.

Если ваш дом есть в списке, но горячая вода не появилась - нужно обращаться в управляющую компанию.

Ранее сообщалось, что из-за работ на теплосетях в Барнауле по очереди перекроют ряд дорог на несколько месяцев.

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