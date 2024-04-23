В Барнауле приводят в порядок остановки и ограждения

Дорожная служба Барнаула приводит в порядок остановки и ограждения в преддверии майских праздников. Об этом сообщает администрация города.

Накануне мойка остановок и ограждений проводилась на Змеиногорском и Павловском трактах, проспектах Комсомольском, Ленина, Строителей и Красноармейском, ул. Профинтерна и Цеховой, возле подземного перехода «Мастерские» и на других участках.

После наступления благоприятных погодных условий в Барнауле покрасят остановки и ограждения, которые находятся на обслуживании в МБУ «Автодорстрой».

Ранее сообщалось, что в Барнауле улицы чистят подметально-уборочные вакуумные машины.

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