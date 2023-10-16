18 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Октябрьском районе Барнаула отключат горячую воду

В связи с произведением врезки обводной линии на строящийся жилой дом по ул. 80-й Гвардейской Дивизии 52, 17 октября будет отключена горячая вода, работы планируют проводить с 9 утра до 9 вечера.

Кран, горячая вода
Кран, горячая вода
СС0

Отопление и горячее водоснабжение отключат в 64 многоквартирных домах на Потоке. Об этом сообщает СГК Барнаул.

В их число входит:

  • Транспортный 1
  • 80-й Гвардейской Дивизии 41, 66а, 40, 64, 66, 42, 54, 30, 38, 68, 63, 56, 32, 50, 66б, 34, 28, 36, 58
  • 1-я Западная 53, 44, 42а, 46б, 42, 48, 49, 47а, 51, 46а, 46, 47, 44а, 53а, 45
  • П. Сухова 12, 6, 4а, 4, 14, 8, 16, 20, 18, 28а, 32, 2а, 9а/1, 13, 9а/2, 2в, 13, 11
  • Смирнова 55, 92, 100в, 100, 94а, 100а, 82, 71, 73, 102
  • Чеглецова 20, 22а, 22, 18
  • Чудненко 18, 20, 13, 11, 15, 9
  • Э. Алексеевой 17, 5/1, 5/2, 11, 13, 17, 8, 21, 10, 13а, 15а, 6, 10

Ранее мы рассказывали о кратковременных отключениях телерадиосигнала.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость