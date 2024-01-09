Устроить ленивый день и не только. Как втянуться в работу в первую неделю после каникул

Первая рабочая неделя после новогодних каникул — морально самая тяжелая. Некоторым даже не удалось отдохнуть из-за бесконечной череды родственников, застолий, поздравлений и попыток сделать все домашние дела. Поэтому вновь настроиться на рабочий лад бывает непросто, а универсальных рецептов, как войти в колею, нет. Однако есть несколько советов, которые могут помочь найти нужный настрой и втянуться в трудовые будни.

Отложить силу воли

Питаться правильно, спать не меньше восьми часов и употреблять меньше алкоголя — стандартные советы на праздничные и постпраздничные дни, однако работают они не для всех. Для людей с железной волей они не пригодятся, а остальных из-за таких рекомендаций только мучает совесть.

Психологи наоборот считают, что в первые дни после праздников не нужно усиленно тренировать силу воли. Лучше всего делать то, что получается и дать себе возможность адаптироваться. Выделить на это стоит хотя бы первую неделю.

Обмен впечатлениями

Разговоры о новогодних праздниках, обмен впечатлениями от подарков и поздравлений — неотъемлемая часть первых рабочих дней. Порой такие беседы отвлекают от работы, а это, в свою очередь, напрягает руководителей — рабочих дней в январе и так мало.

Женщина работает за ноутбуком, мужчина работает с документами. Фото: freepik, автор

Однако не давать работникам возможность поделиться эмоциями после долгого перерыва — тоже не выход. Лучшим решением станет выделить для разговоров специальное время и организовать неформальную постновогоднюю планерку. На ней сотрудники смогут все обсудить и показать фотографии, а после вернуться к работе. Такая встреча даст выход эмоциям и послужит хорошим стартом для рабочего дня, объясняют эксперты hh.ru.

В то же время коллективу не стоит вступать в споры с руководством, если оно нервничает из-за расслабленного настроя и не хочет идти на компромиссы. Психологи советуют беречь свои ресурсы, а с коллегами перекинуться парой слов о новогодних событиях во время обеда или пересменок.

А если подобные разговоры раздражают вас самих, то стоит помнить, что беседы о прошедших каникулах — временное явление, и через несколько дней они сами собой сойдут на нет.

Маленькие задачи

Когда в первый же день на голову сваливается понимание, что все итоги остались в прошлом году и время начинать новые большие проекты, принять эту мысль бывает тяжело.

Постель. Отдых. Выходной. СС0

Поэтому для душевного спокойствия не стоит строить глобальные планы и пытаться сразу взяться за них. В первую неделю нужно обозначить цели на ближайшее время, а все крупные задачи разбить на более мелкие. То есть поделить на этапы. Морально так будет проще даже думать о них.

Также можно разобраться с накопившимся с прошлого года рутинными делами или разобрать почту. Если вы работаете с людьми, то в течение дня нужно делать небольшие перерывы и эмоционально разгружаться. Например, можно несколько минут поболтать с коллегами. К тому же, у них после праздников наверняка те же самые проблемы, так что можно рассчитывать на понимание.

Руководителям рекомендуется устроить для коллектива мозговой штурм и собрать все предложенные сотрудниками идеи, даже если они слишком абсурдные или фантастические. После праздников, когда мозг еще не загружен обыденными делами, а сознание не замылено, команда может показать хороший творческий потенциал. А общий сбор и активная мозговая деятельность взбодрят коллектив.

«Ленивый день»

Обычно в первую неделю, когда все возвращаются в строй, резко наваливается целый список задач. Все пытаются восстановить в памяти прошлогодние договоренности и ждут, что вы тоже готовы приняться за дела.

Выходной. Отдых. СС0

Поэтому в ближайшее время необходимо осознанно сделать не просто перерыв, а поставить рабочую неделю на паузу. В календаре нужно выбрать один из наименее загруженных дней и взять выходной или отгул. Главное условие при этом — не делать вообще ничего. Никаких домашних дел, готовки, уборки.

Закажите любимую еду, посмотрите любимый фильм или сериал, возьмитесь за перечитывание книги. Или устройте релакс-прогулку в живописном месте, например, на набережной или в парке, чтобы иметь возможность просто наслаждаться природой.

В общем, сделайте все, чтобы на один день вернуться в расслабленное состояние и следующим утром приступить к работе с новыми силами.

Забота о себе

И все же без традиционных рекомендаций о правильном рационе и водном балансе не обойтись. Не вините себя за лишнее в праздничные дни, но в первые недели после них стоит начинать приводить режим и питание в порядок.

Еда, кухня, готовка. pixabay.com/

И дело не только в здоровье, но и в том, что хороший рацион и достаточное количество сна помогут оставаться бодрым. Легко возбудимым людям также советуют на первое время снизить количество выпитых чашек кофе в день, воздержаться от громкой музыки в наушниках и от оживленных споров с коллегами. Все это может помешать сосредоточенности, а вечером будет труднее заснуть и, соответственно, выспаться.

Руководителям также стоит следить за подчиненными и за тем, какие способы помогают им вернуться к работе. Длительный отдых может выбить из колеи даже самого стойкого и активного участника команды. И одним втянуться обратно помогает своевременная критика или рабочий совет, а другим — приободрение и похвала. Поэтому к каждому нужно найти свой подход.

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