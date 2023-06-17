18 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Уровень воды в реке Оби продолжает стремительно расти

Уровень воды в реке Оби продолжает стремительно расти в районе Барнаула. Он приближается к критической отметке. Об этом сообщает Алтайский ЦГМС.

Вид на Обь в Барнауле.
Вид на Обь в Барнауле.
Михаил Хаустов

17 июня уровень воды в реке Обь составляет 547 см. За сутки он вырос на 7 см. Уровень неблагоприятного явления превышен на 27 см.

Напоминаем, что критическая отметка подъема уровня воды составляет 560 см. А при уровне в 615 см начнет топить жилые дома.

В связи с паводковой ситуацией в микрорайоне Барнаула Затон ввели режим «повышенной готовности». По данным мэрии Барнаула, в Затоне частично подтоплены девять земельных участков и один участок дороги. Также ограничено движение на остров Шубинский.

В Усть-Пристанском районе уровень воды, наконец, пошел на спад. За сутки он снизился на 9 см. Уровень воды составляет 578 см. При этом, по данным отдела ГОЧС, в селе Усть-Чарыш подтопило 12 приусадебных участков

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость