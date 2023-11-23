У части барнаульцев временно отключат горячую воду и отопление

В поселке Южном, а также в пригороде Барнауле временно отключат горячую воду и отопление 24 ноября, сообщает СГК.

Специалисты устраняют последствие урагана, который прошел в минувшие выходные.

Подача ресурсов будет приостановлена с 10:00 до 17:00 часов.

Адреса, где отключат горячую воду:

ул. Мусоргского 34а, 34, 40, 12, 28, 5, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 3, 30, 6, 1, 14, 15, 10, 4, 7, 8, 9, 22;

ул. Чайковского 37, 39, 41, 43, 45, 41а, 44, 47, 42, 19, 46, 8, 34, 36, 38, 31, 10в, 23а, 24, 25, 27, 29, 33, 4, 6, 13, 10, 22, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 5, 5а, 7, 7а, 9, 28, 30, 32, 24а, 3;

проезд. Кубанский 2б, 19, 2в, 1, 11, 3, 5, 7, 9;

ул. Белинского 14, 16а, 9, 16, 7, 13, 2, 14а, 12д, 6, 8, 14а, 11, 15, 3, 5, 12, 17;

ул. Дзержинского 17, 25, 9, 25а, 15, 19, 21, 23, 29, 3, 31, 33, 35, 7, 11, 27, 37, 1, 13, 5;

ул. Школьная 1, 1а, 23, 3, 7;

ул. Куйбышева 8а, 8, 9, 1, 5а, 13, 2, 4, 5, 6а, 7, 11, 6;

ул. Лесосечная 26. ул;

Полевая 59а, 58, 11, 13а, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 21, 42а, 43, 44, 46а, 65, 78, 79а, 83, 8а, 26а, 27, 28, 28а, 30, 30а, 35, 36а, 38а;

ул. Герцена 15, 4, 8а, 8, 6, 4а, 10, 2, 12б, 14, 12;

ул. Зоотехническая 59, 28а, 28, 30, 32, 34, 57, 61;

тракт. Лесной 75;

проезд. Донской 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

ул. Бородина 4, 6;

ул. Тепличный комбинат 1, 3;

ул. Центральная 8;

ул. Молодежная 4.

Отмечается, чтобы минимизировать дискомфорт жителей, работы проведут, когда на улице не ниже 0 гр.

Ранее сообщалось, что в Октябрьском районе Барнаула отключат горячую воду.