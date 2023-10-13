Тюремный срок за краснокнижный гриб: все о законе, вступившем в силу 12 октября

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Когда грозит уголовная ответственность, а когда административная?

За умышленное приобретение, хранение, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов может грозить до девяти лет лишения свободы.

За сбор и повреждение грибов и растений грозит штраф в размере от двух до пяти тыс. рублей. Должностные лица заплатят от 15 до 20 тыс. рублей, юридические — от 500 тыс. до миллиона рублей.