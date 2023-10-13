Тюремный срок за краснокнижный гриб: все о законе, вступившем в силу 12 октября

Статья 260.1 Уголовного кодекса устанавливает, что умышленное уничтожение, повреждение, а также незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа краснокнижных растений и грибов наказывается лишением свободы сроком до девяти лет.
За умышленное приобретение, хранение, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов может грозить до девяти лет лишения свободы.
За сбор и повреждение грибов и растений грозит штраф в размере от двух до пяти тыс. рублей. Должностные лица заплатят от 15 до 20 тыс. рублей, юридические — от 500 тыс. до миллиона рублей.
Как административная, так и уголовная ответственность наступают в том случае, если гражданин собирал, вредил или продавал грибы умышленно, зная, что они занесены в Красную книгу.
Если гражданин собрал редкие грибы по незнанию или неосторожности, он освобождается от ответственности.
Те, которые находятся на грани вымирания:
- Шишкогриб хлопьеножковый;
- Трутовик лакированный;
- Трутовик зонтичный;
- Грибная капуста;
- Сетконоска сдвоенная;
- Мухоморы Виттадини и шишкообразный.
Полный список растений можно посмотреть в Красной книге.