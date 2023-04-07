10 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Три тысячи барнаульцев останутся без горячей воды и отопления 7 апреля

Горячую воду и отопление временно отключат на нескольких улицах Барнаула. Без воды и тепла останутся почти 3 тыс. барнаульцев. Об этом сообщает СГК.

Горячая вода, ванна.
Горячая вода, ванна.
СС0

Горячую воду и отопление отключат в связи с заменой трубопроводов по ул. Г. Исакова, 174, Павловский тракт, 102 и ул. Смирнова, 81.

На всех объектах ведутся земляные работы. После сотрудники СГК собираются приступить к перекладке запланированных участков.

Работы на Павловском тракте завершат к 14:30, на Г. Исакова — к 16:00, на ул. Смирнова — к 18:00.

На время ремонта отопление и горячую воду отключат у 2748 горожан по следующим адресам:

  • Г. Исакова, 172, 174 (ГВС).
  • Малахова, 65, 63, 128 (ГВС).
  • Павловский тракт 102, 86 (ГВС).
  • Смирнова 81, 83 (ГВС и отопление).
  • Э. Алексеевой 25 (ГВС и отопление).
  • Г. Исакова, 168, 168а, 170, 172, 174 (отопление).
  • 1-й Мирный 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 (отопление).
  • 2-й Мирный 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (отопление).
  • Солнцева 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 (отопление).
  • 3-й Мирный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (отопление).
  • 4-й Мирный 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 (отопление).

Ранее стало известно, когда пройдут гидравлические испытания теплых сетей на прочность и плотность в Барнауле.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость