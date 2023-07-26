Титов и Шукшин сразятся за популярность среди алтайских театралов

Спектакль о Германе Титове поставит уже известный зрителям режиссер Дмитрий Огородников. Он уже съездил в Полковниково, пообщался с директором музея космонавтики и набрал необходимый материал.
«Дима сам изъявил желание, ему очень хочется написать про Титова», - рассказала директор театра Любовь Березина.
Воплотят задумку на экспериментальной сцене.
Известно, что спектакль будет выездным: режиссеру дали задание подготовить такой материал, который можно исполнить на сцене любого дома культуры. С большой вероятностью, гастроли пройдут следующим летом.
Ранее Дмитрий Огородников поставил в Драме «Дни нашей жизни» и «Алису в Зазеркалье».
Спектакль о Василии Шукшине появится благодаря документальной лаборатории, где специально написанные пьесы современных драматургов уже прочли на публику.
Три лучших материала возьмут для эскизных работ в марте. Это эпическое полотно о матери Шукшина «Дитенок мой милый, андел Васенька» Дмитрия Богославского, фантастический фанфик «Ныряй!» Светланы Баженовой и пьеса-возможная встреча «Барнаульская ночь» Олега Маслова.
А уже из них зрители выберут абсолютного победителя, который откроет театральный сезон 2024 года.
Ранее altapress.ru рассказывал, кто впервые за 10 лет станет главным режиссером театра драмы.
Смотрите большой проект altapress.ru о том, какие испытания на пути к мечте и смертельные опасности прошел Герман Титов, здесь.