Титов и Шукшин сразятся за популярность среди алтайских театралов

В 102-м сезоне алтайский театр драмы будет работать сразу над двумя спектаклями о великих земляках. Постановку о космонавте Германе Титове барнаульские зрители увидят уже весной, а документальный материал о Василии Шукшине откроет следующий 103-й сезон.

Спектакль о Германе Титове поставит уже известный зрителям режиссер Дмитрий Огородников. Он уже съездил в Полковниково, пообщался с директором музея космонавтики и набрал необходимый материал.

«Дима сам изъявил желание, ему очень хочется написать про Титова», - рассказала директор театра Любовь Березина.

Воплотят задумку на экспериментальной сцене.

Известно, что спектакль будет выездным: режиссеру дали задание подготовить такой материал, который можно исполнить на сцене любого дома культуры. С большой вероятностью, гастроли пройдут следующим летом.

Ранее Дмитрий Огородников поставил в Драме «Дни нашей жизни» и «Алису в Зазеркалье».

Василий Шукшин www.shukshin.ru

Спектакль о Василии Шукшине появится благодаря документальной лаборатории, где специально написанные пьесы современных драматургов уже прочли на публику.

Три лучших материала возьмут для эскизных работ в марте. Это эпическое полотно о матери Шукшина «Дитенок мой милый, андел Васенька» Дмитрия Богославского, фантастический фанфик «Ныряй!» Светланы Баженовой и пьеса-возможная встреча «Барнаульская ночь» Олега Маслова.

А уже из них зрители выберут абсолютного победителя, который откроет театральный сезон 2024 года.

Ранее altapress.ru рассказывал, кто впервые за 10 лет станет главным режиссером театра драмы.

Смотрите большой проект altapress.ru о том, какие испытания на пути к мечте и смертельные опасности прошел Герман Титов, здесь.