27 июля
﻿
Жизнь

Титов и Шукшин сразятся за популярность среди алтайских театралов

В 102-м сезоне алтайский театр драмы будет работать сразу над двумя спектаклями о великих земляках. Постановку о космонавте Германе Титове барнаульские зрители увидят уже весной, а документальный материал о Василии Шукшине откроет следующий 103-й сезон.

Юрий Гагарин и Герман Титов.
Юрий Гагарин и Герман Титов.
Макс Альперт

Спектакль о Германе Титове поставит уже известный зрителям режиссер Дмитрий Огородников. Он уже съездил в Полковниково, пообщался с директором музея космонавтики и набрал необходимый материал.

«Дима сам изъявил желание, ему очень хочется написать про Титова», - рассказала директор театра Любовь Березина.

Воплотят задумку на экспериментальной сцене.

Известно, что спектакль будет выездным: режиссеру дали задание подготовить такой материал, который можно исполнить на сцене любого дома культуры. С большой вероятностью, гастроли пройдут следующим летом.

Ранее Дмитрий Огородников поставил в Драме «Дни нашей жизни» и «Алису в Зазеркалье».

Василий Шукшин
Василий Шукшин
www.shukshin.ru

Спектакль о Василии Шукшине появится благодаря документальной лаборатории, где специально написанные пьесы современных драматургов уже прочли на публику.

Три лучших материала возьмут для эскизных работ в марте. Это эпическое полотно о матери Шукшина «Дитенок мой милый, андел Васенька» Дмитрия Богославского, фантастический фанфик «Ныряй!» Светланы Баженовой и пьеса-возможная встреча «Барнаульская ночь» Олега Маслова.

А уже из них зрители выберут абсолютного победителя, который откроет театральный сезон 2024 года.

Ранее altapress.ru рассказывал, кто впервые за 10 лет станет главным режиссером театра драмы.

Смотрите большой проект altapress.ru о том, какие испытания на пути к мечте и смертельные опасности прошел Герман Титов, здесь.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость