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Жизнь

Терентий Маревный. Что категорически нельзя делать 23 апреля

23 апреля проходит народный праздник Терентьев день и церковный день памяти святого мученика Терентия и его 40 воинов.

Жара. Солнце. Погода.
Жара. Солнце. Погода.
СС0

Традиции Терентия Маревного

В старину мученика Терентия называли Маревным. Это прозвище произошло от слова «марево», что означает мираж, туманную дымку.

В народе верили, что если солнце в этот день встает в мареве, то год будет урожайным. А если небо ясное, то поле придется перепахивать и заново засевать.

Весенняя распутица была в самом разгаре: повсюду текли ручьи, глина и почва размягчались. Крестьяне говорили: «На Терентия дорога рушится».

Хозяйки в этот день тщательно мыли пол и стирали белье. Считалось, что тогда и гости будут приходить в дом с радостью.

Что нельзя делать 23 апреля

  • Устраивать праздники и веселиться, чтобы не навлечь на себя беду и не пролить горьких слез.
  • Употреблять спиртные напитки, чтобы избежать ссор и драк.
  • Браниться и оскорблять окружающих, иначе есть риск привлечь к себе недоброжелателей.
  • Делать предложение руки и сердца — такой союз не будет счастливым.
  • Использовать острые предметы, поскольку святой Терентий и другие мученики приняли смерть от усекновения главы.
  • Рубить деревья и охотиться на птиц.

Приметы Терентия Маревного

  • Если в дом заполз маленький паук, то погода улучшится в ближайшие дни.
  • Сильный ветер в Терентьев день указывает на плохой урожай.
  • Если птицы долгое время сидят на ветках деревьев — лето будет теплым и солнечным.

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