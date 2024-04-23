Терентий Маревный. Что категорически нельзя делать 23 апреля

Традиции Терентия Маревного
В старину мученика Терентия называли Маревным. Это прозвище произошло от слова «марево», что означает мираж, туманную дымку.
В народе верили, что если солнце в этот день встает в мареве, то год будет урожайным. А если небо ясное, то поле придется перепахивать и заново засевать.
Весенняя распутица была в самом разгаре: повсюду текли ручьи, глина и почва размягчались. Крестьяне говорили: «На Терентия дорога рушится».
Хозяйки в этот день тщательно мыли пол и стирали белье. Считалось, что тогда и гости будут приходить в дом с радостью.
Что нельзя делать 23 апреля
- Устраивать праздники и веселиться, чтобы не навлечь на себя беду и не пролить горьких слез.
- Употреблять спиртные напитки, чтобы избежать ссор и драк.
- Браниться и оскорблять окружающих, иначе есть риск привлечь к себе недоброжелателей.
- Делать предложение руки и сердца — такой союз не будет счастливым.
- Использовать острые предметы, поскольку святой Терентий и другие мученики приняли смерть от усекновения главы.
- Рубить деревья и охотиться на птиц.
Приметы Терентия Маревного
- Если в дом заполз маленький паук, то погода улучшится в ближайшие дни.
- Сильный ветер в Терентьев день указывает на плохой урожай.
- Если птицы долгое время сидят на ветках деревьев — лето будет теплым и солнечным.
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