15 сентября
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Жизнь

Крепкие орешки и сладкий чернослив. 5 интересных и сытных рецептов пирогов для осени

Altapress.ru рассказывает как без проблем приготовить вкусные, простые и полезные пироги, чтобы желудок стал сытым, а тело — согретым.

Овощной пирог.
Овощной пирог.
unsplash.com

Медовый пирог с орехами

Ингредиенты для теста:

  • Мука — 500 г;
  • Мед — 200 г;
  • Сливочное масло — 150 г;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Желтки — 2 шт.;
  • Разрыхлитель — 10 г.

Ингредиенты для начинки:

  • Грецкие орехи — 250 г;
  • Сахар — 120 г;
  • Яичный белок — 2 шт.
Пирог с орехами.
Пирог с орехами.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Орехи подсушить в духовке семь минут при температуре 180 градусов и измельчить скалкой.
  2. Муку смешать с разрыхлителем, после чего добавить сливочное масло и мед.
  3. Яйца смешать с солью, добавить в тесто и тщательно перемешать, после чего убрать в холодильник на 15 минут.
  4. Белки взбить с сахаром до пышной пены и добавить к ней измельченные орехи.
  5. Тесто разделить на две части: большую раскатать и выложить в противень, потом добавить начинку. Оставшееся тесто раскатать и накрыть начинку, после чего сделать в нем отверстия.
  6. Блюдо запекать в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.

Нежный тыквенный пирог

Ингредиенты для теста:

  • Мука — 300 г;
  • Сахар — 2 ст. л.;
  • Масло — 250 г;
  • Желток — 2 шт.

Ингредиенты для начинки:

  • Тыква — 900 г;
  • Сахарная пудра — 9 ст. л.;
  • Соль — 0,5 ч. л.;
  • Смесь "4 пряности для выпечки" — 1 ч. л.;
  • Яйца — 3 шт.;
  • Вода — 2 ст. л.;
  • Сметана — 300 г.
Тыквенный пирог.
Тыквенный пирог.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Очищенную тыкву нарезать небольшими кусочками и запекать в фольге 20 минут при температуре 200 градусов. Готовый овощ измельчить в блендере.
  2. К тыкве добавить яйца, сметану, специи и сахарную пудру, после чего тщательно перемешать.
  3. К желткам добавить сахар и тщательно взболтать. Муку смешать с размягченным маслом, потом добавить яйца. Замесить тесто и убрать его в холодильник на 30-40 минут.
  4. Охлажденное тесто раскатать в лист толщиной 0,5 см, выложить форму и проткнуть вилкой, после чего запекать в духовке 15-20 минут при температуре 200 градусов.
  5. На слегка запеченное тесто выложить начинку и запекать блюдо в духовке 30 минут при температуре 200 градусов.

Овощной пирог “Осеннее солнце”

Ингредиенты:

  • Цукини — 2 шт.;
  • Морковь — 3 шт.;
  • Масло сливочное — 150 г;
  • Мука пшеничная — 300 г;
  • Вода холодная — 7 ст. л.;
  • Соль — по вкусу;
  • Яйцо куриное — 4 шт.;
  • Сыр твердый — 150 г;
  • Молоко — 300 мл;
  • Чеснок — 2 зуб.
Овощной пирог &quot;Осеннее солнце&quot;.
Овощной пирог "Осеннее солнце".
unsplash.com

Приготовление:

  1. Холодное масло мелко нарубить ножом, смешать с солью и мукой. Тесто выложить в миску и добавить холодной воды, после чего замесить его повторно.
  2. Готовое тесто равномерно распределить в форме для запекания и убрать в холодильник на 30-40 минут.
  3. Овощи тонко нашинковать и выложить на тесто.
  4. Молоко, яйца тертый сыр и чеснок тщательно перемешать в миске. Готовую смесь распределить по пирогу.
  5. Блюдо запекать в духовке 60-70 минут при температуре 180 градусов.

Картофельный пирог с мясной прослойкой

Ингредиенты:

  • Картофель — 4 шт.;
  • Мука пшеничная — 250 г;
  • Сливочное масло — 80 г;
  • Лук репчатый — 2 шт.;
  • Болгарский перец — 3 шт.;
  • Оливковое масло — 4 ст. л.;
  • Рубленое мясо — 500 г;
  • Паприка — 1 ч. л.;
  • Яйца — 3 шт.;
  • Молоко — 150 мл;
  • Томатная паста — 2 ст. л.
Пирог с мясом.
Пирог с мясом.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Очищенный картофель отварить и размять. Добавить к нему размягченное сливочное масло, муку, яйца, молоко, соль и замесить тесто.
  2. Форму для запекания смазать маслом, выложить в нее тесто и сформировать бортики. Корж выпекать 15 минут в духовке при 180 градусах. Лук и болгарский перец мелко нарезать и обжарить, после чего посолить.
  3. Рубленое мясо посолить, приправить паприкой и обжарить отдельно.
  4. На корж выложить слоями мясо и перец с луком. Блюдо смазать томатной пастой и запекать в духовке 45 минут при 180 градусах.

Пирог с курицей и черносливом

Ингредиенты:

  • Тесто рубленое — 250 г;
  • Курица копченая — 400 г;
  • Лук репчатый — 2 шт.;
  • Чернослив — 60 г;
  • Масло оливковое — 30 мл;
  • Сыр — 100 г;
  • Яйца — 3 шт.;
  • Сметана — 50 г;
  • Сливки — 100 мл;
  • Крупа манная — 30 г;
  • Специи — по вкусу.
Пирог с черносливом.
Пирог с черносливом.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Тесто распределить по форме для запекания и сделать отверстия вилкой.
  2. Выложить в форму нарезанную курицу, обжаренный лук, чернослив и тертый сыр.
  3. В миске смешать сметану, яйца, сливки, соль, манку и специи. Смесь равномерно вылить на пирог, после чего запекать его в духовке 30-40 минут при температуре 190 градусов.
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