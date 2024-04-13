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Жизнь

Свой сад, разбор искусства, интригующий киллер. 10 событий выходных в Барнауле

Altapress.ru придумал, как провести эти выходные: пройтись до парка «Изумрудный» и узнать, как вырастить свой красивый сад, сходить в театр или кино, блеснуть умом на квизе. А еще послушать лекцию об уродливом (нет) средневековом искусстве в ГХМАК.

"Вождь краснокожих" в МТА.
"Вождь краснокожих" в МТА.
Дмитрий Лямзин

В кино

Трогательная драма от Руслана Акуна «Рай под ногами матерей» в «Премьере» — 13 апреля, 17:55, 18+

Криминальная драма от Терри Макдоно «След киллера» в Pioneer Cinema — 14 апреля, 21:40, 18+

Фильм &quot;След киллера&quot;.
Фильм "След киллера".
Кадр из фильма "След киллера"

В театр

«Титов. Долгое ожидание» в Театре драмы — 13 апреля, 17:30, 12+

«Человек-амфибия» в Музыкальном театре — 13 апреля, 17:00, 12+

«Вождь краснокожих» в Молодежном театре — 14 апреля, 12:00, 6+

&quot;Вождь краснокожих&quot; в МТА.
"Вождь краснокожих" в МТА.
Дмитрий Лямзин

В парк

Встреча c создателями сообщества любителей садового озеленения и дизайна «КлубСибсад» в визит центре парка «Изумрудный» — 13 апреля, 13:00, 12+

Что происходит в барнаульском парке &quot;Изумрудный&quot;.
Что происходит в барнаульском парке "Изумрудный".
Анна Зайкова

На лекцию

Лекция «Мрачное и уродливое (нет). Правда и мифы о Средневековом искусстве» в Художественном музее — 14 апреля, 14:00, 12+

Выставка «Круг Зайкова» в Художественном музее.
Выставка «Круг Зайкова» в Художественном музее.
ГХМАК

На игру

Игротека «Квиз, плиз! #381» в баре «Крыша» — 14 апреля, 18:30, 18+

Новогодний квиз.
Новогодний квиз.
Фото предоставлено пресс-службой РАНХиГС

Для детей

Игротека «В таинственном мире растений» от клуба «Умная игротека» в выставочном зале Краеведческого музея — 13 апреля, 15:00, 6+

Полнокупольное шоу «Далекие миры. Другая жизнь?» в Планетарии — 14 апреля, 15:00, 12+

Планетарий
Планетарий

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