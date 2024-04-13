Свой сад, разбор искусства, интригующий киллер. 10 событий выходных в Барнауле

Altapress.ru придумал, как провести эти выходные: пройтись до парка «Изумрудный» и узнать, как вырастить свой красивый сад, сходить в театр или кино, блеснуть умом на квизе. А еще послушать лекцию об уродливом (нет) средневековом искусстве в ГХМАК.