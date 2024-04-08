8 апреля
﻿
Жизнь

Рок-симфония Metallica, фотоэксперт и ураган чудес. 11 идей, куда сходить на этой неделе в Барнауле

Altapress.ru придумал, чем заняться на этой неделе: например, сходить в театр, на «Metallica show S&M tribute» с симфоническим оркестром, на квиз или шоу иллюзий от братьев Сафроновых.

Паб-квизы в Барнауле.
Паб-квизы в Барнауле.
Егор Петров

В кино

Криминальная мелодрама от Александра Буравского и Сергея Бодрова «Катала» в «Премьере» — 9 апреля, 12:00, 12+

Семейный фильм от Вана Сяоле «Собачья жизнь: Друзья навек» в «Киномире» — с 11 апреля, 6+

Триллер от Дева Пателя «Манкимэн» в «Киномире» — с 11 апреля, 18+

Фильм &quot;Манкимэн&quot;.
Фильм "Манкимэн".
Кадр из фильма "Манкимэн".

В театр

«Саша, привет!» в Театре драмы — 11 апреля, 18:30, 18+

«Невеста из Имеретии» в Музыкальном театре — 12 апреля, 18:30, 16+

«Дядюшкин сон» в Молодежном театре — 12 апреля, 18:30, 21+

Спектакль &quot;Невеста из Имеретии&quot;.
Спектакль "Невеста из Имеретии".
Анна Зайкова.

На игру

«Аниме Мафия» по мотивам популярных аниме и чай с печеньками в котокафе Nicomur — 14 апреля, 17:00, 14+

Интеллектуальная игра «.JPEG » от «Квиз, плиз!» в «Опере» — 13 апреля, 17:00, 18+

Паб-квизы в Барнауле.
Паб-квизы в Барнауле.
Егор Петров

На концерт

Концерт «Metallica show S&M tribute» с симфоническим оркестром в Музыкальном театре — 8 апреля, 19:00, 12+

Концерт «Кларнет в городе» в Филармонии — 11 апреля, 18:30, 6+

«Metallica show S&amp;M tribute» с симфоническим оркестром.
«Metallica show S&M tribute» с симфоническим оркестром.
vk.com/metallicashow

Для детей

Шоу иллюзий «Братья Сафроновы. Ураган чудес» в ДК «Моторостроителей» — 12 апреля, 19:00, 6+

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость