Рок-симфония Metallica, фотоэксперт и ураган чудес. 11 идей, куда сходить на этой неделе в Барнауле

Altapress.ru придумал, чем заняться на этой неделе: например, сходить в театр, на «Metallica show S&M tribute» с симфоническим оркестром, на квиз или шоу иллюзий от братьев Сафроновых.

В кино

Криминальная мелодрама от Александра Буравского и Сергея Бодрова «Катала» в «Премьере» — 9 апреля, 12:00, 12+

Семейный фильм от Вана Сяоле «Собачья жизнь: Друзья навек» в «Киномире» — с 11 апреля, 6+

Триллер от Дева Пателя «Манкимэн» в «Киномире» — с 11 апреля, 18+

Фильм "Манкимэн". Кадр из фильма "Манкимэн".

В театр

«Саша, привет!» в Театре драмы — 11 апреля, 18:30, 18+

«Невеста из Имеретии» в Музыкальном театре — 12 апреля, 18:30, 16+

«Дядюшкин сон» в Молодежном театре — 12 апреля, 18:30, 21+

Спектакль "Невеста из Имеретии". Анна Зайкова.

На игру

«Аниме Мафия» по мотивам популярных аниме и чай с печеньками в котокафе Nicomur — 14 апреля, 17:00, 14+

Интеллектуальная игра «.JPEG » от «Квиз, плиз!» в «Опере» — 13 апреля, 17:00, 18+

Паб-квизы в Барнауле. Егор Петров

На концерт

Концерт «Metallica show S&M tribute» с симфоническим оркестром в Музыкальном театре — 8 апреля, 19:00, 12+

Концерт «Кларнет в городе» в Филармонии — 11 апреля, 18:30, 6+

«Metallica show S&M tribute» с симфоническим оркестром. vk.com/metallicashow

Для детей

Шоу иллюзий «Братья Сафроновы. Ураган чудес» в ДК «Моторостроителей» — 12 апреля, 19:00, 6+

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