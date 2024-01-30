1 февраля
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Жизнь

Судебную защиту применили в отношении Алена Делона

Накануне в суде поставили первую точку в истории, которая преследует семью Алена Делона.

Ален Делон
Ален Делон
Кадр из фильма "Астерикс на Олимпийских играх"

Двое его сыновей и дочь считают собственного 88-летнего отца неадекватным, пишет "Коммерсантъ".

Судья постановил — пожилой актер должен находиться под судебной защитой. Эта мера предшествует объявлению опеки.

Юрист должен теперь следить за финансовыми делами Алена Делона и за личными. Например, за лечением.

Между тем сообщалось, что в издевательском отношении к актеру подозревают сиделку Алена Делона.

Ранее Ален Делон объявил о завершении актерской карьеры. Это случилось в 2017 году. Ален Делон родился в 1935 году. В 1950-х годах он начал сниматься в кино. В 1991 году, за заслуги в кинематографе, он стал кавалером Ордена Почетного Легиона.

Французский актер театра и кино, режиссер, сценарист Ален Делон получил наибольшую известность благодаря своим ролям в фильмах «Рокко и его братья» (1960), «На ярком солнце» (1960), «Самурай» (1967) и «Двое в городе» (1973).

В СССР получил широкую известность после выхода картины "Зорро".

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