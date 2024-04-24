Стало известно, почему перенесли популярный фестиваль на Алтае

Фестиваль «Мясной замес» в селе Дружба перенесли с 6 на 13 июля. О причинах изменения даты altapress.ru узнал у организаторов.

«Мясной замес» — гастрономический фестиваль и кулинарное шоу в режиме реального времени. Его организовывает сельхозкооператив, который занимается производством высококачественной говядины. К нему присоединились и другие алтайские предприятия.

Как рассказал директор компании «Вирт» Павел Бейфорт, в этом году на «Мясном замесе» решили объединить несколько событий. Так в день гастрофестиваля отметят 100-летие Целинного района, а также спортивный праздник.

Сейчас организаторы работают над расширением программы. Подробные анонсы о том, что ждать гостям, появятся в мае.

Напомним, что в этом году «Мясной замес» пройдет всего лишь в третий раз, но он уже успел привлечь внимание туристов и любителей вкусной еды. На празднике проводят бесплатные мясные дегустации, розыгрыши блюд от шеф-поваров, профессиональные кулинарные баттлы, концерты и многое другое.

Почему в прошлом году участники «Мясного замеса» и сами стали напоминать красные стейки, можно узнать в фоторепортаже altapress.ru.

О том, какое еще важное летнее событие на Алтае перенесли, наша редакция рассказала здесь.

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