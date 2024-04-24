Когда поет душа. Как прошел наполненный искусством «Женский клуб» в Музыкальном театре Барнаула

Зачем создан «Женский клуб»
Встречи только для женщин — хорошая традиция ИД «Алтапресс». Проводятся они дважды в год и собирают весомую и одновременно невообразимо прекрасную аудиторию.
Каждый раз организаторы стараются удивить. Прошлой весной «Женский клуб» посещал обосновавшийся в новом здании планетарий, а осенью — сразу три площадки, чего раньше еще не бывало: краеведческий музей, музей «Мир Камня» и «Горная аптека».
На этот раз бизнес-леди посетили истинный храм искусства — Музыкальный театр.
О мастерстве голоса и влиянии света
Музыкальный театр был основан в 1960 году, но вовсе не в Барнауле, а в Бийске. Это было слияние ансамбля оперетты Горно-Алтайска и Бийского драматического театра. Основной курс был взят на оперетту и музыкальную комедию.
Театр стал настолько успешен среди публики, что было решено сделать его краевым. Так Музыкальный переехал в Барнаул.
Артист, искусствовед и руководитель литературно-драматической части Илья Зуев с присущей театралам харизмой рассказал не только про историю Музыкального театра, но и приоткрыл завесу внутренней кухни. Участницы «Женского клуба» собрались в большом зале театра и живо интересовались актерской жизнью: как запомнить такое огромное количество текста и слов песен? Какие роли хочется сыграть? А можно ли импровизировать?
«Текст, на самом деле, невозможно выучить. Но после долгих репетиций срабатывает мышечная память: встаешь в какую-нибудь позу – и срабатывает рефлекс, текст сам собой произносится. Как-то я играл роль отца Джульетты – у меня просто проклятие играть отцов бедных невест – и забыл ее имя. Забыть имя Джульетты! Выкрутился, конечно, назвал ее просто «дочь»», – рассказал Илья Николаевич о причудах человеческой памяти.
Разыгрывая мини-сценки, артист показал, как разный свет влияет на восприятие персонажа, и как много зависит от техники речи и интонаций. Одна из бизнес-леди даже зачитала детское стихотворение, на себе проверив, как голос кардинально меняет отношение к истории.
Арии и изящный балет
Затем участницы «Женского клуба» переместились в малый зал, где началось представление. В программу вошли лучшие номера оперы и балета. Среди них — Бетховен, багатель a-moll (к Элизе) в исполнении Ольги Мозговой и в сопровождении солистов балета Ольги Ждановой и Игоря Мусухранова. Моцарт, ария Твмино из оперы «Волшебная флейта» с соло Насими Нариманова и исполнением партии на флейте Никиты Бакурова.
Прозвучали ария Мистера Икс и ария Дубровского, которые зрительницы проводили бурными аплодисментами. И еще одно изящное выступление от солистов балета — отрывок из «Юнона и Авось». Каждый номер сопровождала небольшая, но познавательная лекция.
В перерывах бизнес-леди поучаствовали в розыгрыше ценных призов и подарков от партнеров.
Опрос
Вдохновившись волшебным искусством, мы решили: где, как не в храме музыки, Музыкальном театре, спросить у гостей:
— А когда у вас душа поет?
Ольга Ермолова,
директор ПСБ на Алтае:
«Душа у меня поет от простых вещей. Большую часть времени я нахожусь на работе, и моя душа поет, когда у нас получаются красивые клиентские сделки и я вижу благодарных клиентов, когда я захожу утром в кабинеты ребят, чтобы поздороваться, а они улыбаются в ответ. Душа поет, когда встречаюсь с друзьями, когда иду по улице и вижу улыбающихся взрослых и детей. Это значит, что жизнь продолжается, и это уже повод для радости».
Оксана Некрасова,
владелица сети ювелирных бутиков «Элита», учредитель ассоциации «Национальные ювелирные бренды России», издатель коллекционного журнала об украшениях JEWELRY GARDEN на Алтае, ювелирный эксперт:
«У меня душа поет всегда! Мне радостно, когда я иду на работу. Радостно, когда я возвращаюсь домой. Моя душа поет с самого утра, с момента, как я просыпаюсь. Я счастливый человек, потому что это мое привычное состояние. Конечно же это связано с тем, что я занимаюсь любимым делом, у меня прекрасная дочь, я живу в прекрасном городе. И покупатели у меня такие же, замечательные, они мотивируют меня работать и дарить людям радость».
Татьяна Зорина,
руководитель алтайского центра сопровождения бизнеса «Новые решения»:
Отвечу словами из песни: Когда душа поет, весь мир прекрасен;
Когда прекрасен мир — душа поет!
И этой связи круг как прежде ясен,
Позволь душе и счастье, и полет.
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