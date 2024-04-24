Когда поет душа. Как прошел наполненный искусством «Женский клуб» в Музыкальном театре Барнаула

Влиятельные предприниматели, руководители разных предприятий и сфер, общественно значимые персоны, и все — только женщины. 17 апреля участницы «Женского клуба» собрались в Алтайском музыкальном театре, чтобы насладиться представлениями.

Зачем создан «Женский клуб»

Встречи только для женщин — хорошая традиция ИД «Алтапресс». Проводятся они дважды в год и собирают весомую и одновременно невообразимо прекрасную аудиторию.

Каждый раз организаторы стараются удивить. Прошлой весной «Женский клуб» посещал обосновавшийся в новом здании планетарий, а осенью — сразу три площадки, чего раньше еще не бывало: краеведческий музей, музей «Мир Камня» и «Горная аптека».

На этот раз бизнес-леди посетили истинный храм искусства — Музыкальный театр.

Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин

О мастерстве голоса и влиянии света

Музыкальный театр был основан в 1960 году, но вовсе не в Барнауле, а в Бийске. Это было слияние ансамбля оперетты Горно-Алтайска и Бийского драматического театра. Основной курс был взят на оперетту и музыкальную комедию.

Театр стал настолько успешен среди публики, что было решено сделать его краевым. Так Музыкальный переехал в Барнаул.

Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин

Артист, искусствовед и руководитель литературно-драматической части Илья Зуев с присущей театралам харизмой рассказал не только про историю Музыкального театра, но и приоткрыл завесу внутренней кухни. Участницы «Женского клуба» собрались в большом зале театра и живо интересовались актерской жизнью: как запомнить такое огромное количество текста и слов песен? Какие роли хочется сыграть? А можно ли импровизировать?

«Текст, на самом деле, невозможно выучить. Но после долгих репетиций срабатывает мышечная память: встаешь в какую-нибудь позу – и срабатывает рефлекс, текст сам собой произносится. Как-то я играл роль отца Джульетты – у меня просто проклятие играть отцов бедных невест – и забыл ее имя. Забыть имя Джульетты! Выкрутился, конечно, назвал ее просто «дочь»», – рассказал Илья Николаевич о причудах человеческой памяти.

Разыгрывая мини-сценки, артист показал, как разный свет влияет на восприятие персонажа, и как много зависит от техники речи и интонаций. Одна из бизнес-леди даже зачитала детское стихотворение, на себе проверив, как голос кардинально меняет отношение к истории.

Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин

Арии и изящный балет

Затем участницы «Женского клуба» переместились в малый зал, где началось представление. В программу вошли лучшие номера оперы и балета. Среди них — Бетховен, багатель a-moll (к Элизе) в исполнении Ольги Мозговой и в сопровождении солистов балета Ольги Ждановой и Игоря Мусухранова. Моцарт, ария Твмино из оперы «Волшебная флейта» с соло Насими Нариманова и исполнением партии на флейте Никиты Бакурова.

Прозвучали ария Мистера Икс и ария Дубровского, которые зрительницы проводили бурными аплодисментами. И еще одно изящное выступление от солистов балета — отрывок из «Юнона и Авось». Каждый номер сопровождала небольшая, но познавательная лекция.

В перерывах бизнес-леди поучаствовали в розыгрыше ценных призов и подарков от партнеров.

Опрос

Вдохновившись волшебным искусством, мы решили: где, как не в храме музыки, Музыкальном театре, спросить у гостей:

— А когда у вас душа поет?

Ольга Ермолова. Дмитрий Лямзин

Ольга Ермолова,

директор ПСБ на Алтае:

«Душа у меня поет от простых вещей. Большую часть времени я нахожусь на работе, и моя душа поет, когда у нас получаются красивые клиентские сделки и я вижу благодарных клиентов, когда я захожу утром в кабинеты ребят, чтобы поздороваться, а они улыбаются в ответ. Душа поет, когда встречаюсь с друзьями, когда иду по улице и вижу улыбающихся взрослых и детей. Это значит, что жизнь продолжается, и это уже повод для радости».

Оксана Некрасова. Дмитрий Лямзин

Оксана Некрасова,

владелица сети ювелирных бутиков «Элита», учредитель ассоциации «Национальные ювелирные бренды России», издатель коллекционного журнала об украшениях JEWELRY GARDEN на Алтае, ювелирный эксперт:

«У меня душа поет всегда! Мне радостно, когда я иду на работу. Радостно, когда я возвращаюсь домой. Моя душа поет с самого утра, с момента, как я просыпаюсь. Я счастливый человек, потому что это мое привычное состояние. Конечно же это связано с тем, что я занимаюсь любимым делом, у меня прекрасная дочь, я живу в прекрасном городе. И покупатели у меня такие же, замечательные, они мотивируют меня работать и дарить людям радость».

Татьяна Зорина ("Новые решения"). Экспертный совет премии "Менеджер года-2023", номинация "финансы". Анна Зайкова.

Татьяна Зорина,

руководитель алтайского центра сопровождения бизнеса «Новые решения»:

Отвечу словами из песни: Когда душа поет, весь мир прекрасен;

Когда прекрасен мир — душа поет!

И этой связи круг как прежде ясен,

Позволь душе и счастье, и полет.

Женский клуб. Апрель 2024 года. altapress.ru

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