По музеям — становись! Как бизнес-леди «Женского клуба» погрузились в неизведанную историю Алтая

Встреча уже ставшего легендарным «Женского клуба» прошла 13 сентября в Барнауле. Среди участников - представительницы прекрасной половины человечества: влиятельные предпринимательницы, руководители различных предприятий и направлений, общественно значимые персоны. Все они собрались в одном месте, чтобы больше узнать уникальную историю Алтая, которую им поведали в трех разных локациях. Обо всем подробнее — в репортаже altapress.ru.

Зачем создан «Женский клуб»

Встречи только для женщин — хорошая традиция ИД «Алтапресс». Проводятся они дважды в год и собирают весомую и одновременно невообразимо прекрасную аудиторию.

Каждый раз организаторы стараются удивить — в 2022 году «Женский клуб» посещал только что открывшийся на тот момент театр кукол «Сказка», новый учебный корпус алтайского филиала РАНХиГС.

В апреле этого года дамы побывали в планетарии (да-да, там есть, что посмотреть не только детям). Осенью программа «Женского клуба» оказалась еще более насыщенной и включала сразу три площадки. Такого раньше не было.

Прогрессивный и смелый дизайн автомобилей JETOUR покоряет сердца. Новый бренд кроссоверов представлен в Автоцентре АНТ. Дмитрий Лямзин Прогрессивный и смелый дизайн автомобилей JETOUR покоряет сердца. Новый бренд кроссоверов представлен в Автоцентре АНТ. Дмитрий Лямзин Прогрессивный и смелый дизайн автомобилей JETOUR покоряет сердца. Новый бренд кроссоверов представлен в Автоцентре АНТ. Дмитрий Лямзин Прогрессивный и смелый дизайн автомобилей JETOUR покоряет сердца. Новый бренд кроссоверов представлен в Автоцентре АНТ. Дмитрий Лямзин Прогрессивный и смелый дизайн автомобилей JETOUR покоряет сердца. Новый бренд кроссоверов представлен в Автоцентре АНТ. Дмитрий Лямзин Прогрессивный и смелый дизайн автомобилей JETOUR покоряет сердца. Новый бренд кроссоверов представлен в Автоцентре АНТ. Дмитрий Лямзин Прогрессивный и смелый дизайн автомобилей JETOUR покоряет сердца. Новый бренд кроссоверов представлен в Автоцентре АНТ. Дмитрий Лямзин Прогрессивный и смелый дизайн автомобилей JETOUR покоряет сердца. Новый бренд кроссоверов представлен в Автоцентре АНТ. Дмитрий Лямзин Прогрессивный и смелый дизайн автомобилей JETOUR покоряет сердца. Новый бренд кроссоверов представлен в Автоцентре АНТ. Дмитрий Лямзин Прогрессивный и смелый дизайн автомобилей JETOUR покоряет сердца. Новый бренд кроссоверов представлен в Автоцентре АНТ. Дмитрий Лямзин Прогрессивный и смелый дизайн автомобилей JETOUR покоряет сердца. Новый бренд кроссоверов представлен в Автоцентре АНТ. Дмитрий Лямзин Прогрессивный и смелый дизайн автомобилей JETOUR покоряет сердца. Новый бренд кроссоверов представлен в Автоцентре АНТ. Дмитрий Лямзин Прогрессивный и смелый дизайн автомобилей JETOUR покоряет сердца. Новый бренд кроссоверов представлен в Автоцентре АНТ. Дмитрий Лямзин.

Как проходил «Женский клуб»

Участницы «Женского клуба» в этот раз были поделены на три группы. Для каждой из групп выбрана своя локация — это краеведческий музей, музей «Мир Камня» и «Горная аптека».

Каждый музей приготовил для прекрасных дам свою эксклюзивную программу.

Что увидели участницы

«Мир камня» — место особое, можно сказать, семейное. Создавал музей когда-то коллекционер и общественник Сергей Бергер. Сейчас к делу подключился его сын.

При музее работает «Школа юных геологов», в которой совершенно бесплатно занимаются более 30 ребятишек.

Сергей Бергер,

основатель барнаульского музея «Мир камня»:

Показали участницам «Женского клуба», в первую очередь, чем богат Алтай. Музей наш каменный, поэтому демонстрируем редкие экспонаты нашего региона и не только. Есть у нас по-настоящему редкие экземпляры. У нас работают два народных мастера, поэтому есть уникальные изделия, некоторые из них за десять лет никто в мире не повторил.

Участницы "Женского клуба" в музее "Мир камня". Дмитрий Лямзин Участницы "Женского клуба" в музее "Мир камня". Дмитрий Лямзин Участницы "Женского клуба" в музее "Мир камня". Дмитрий Лямзин Участницы "Женского клуба" в музее "Мир камня". Дмитрий Лямзин Участницы "Женского клуба" в музее "Мир камня". Дмитрий Лямзин Участницы "Женского клуба" в музее "Мир камня". Дмитрий Лямзин Участницы "Женского клуба" в музее "Мир камня". Дмитрий Лямзин Участницы "Женского клуба" в музее "Мир камня". Дмитрий Лямзин Участницы "Женского клуба" в музее "Мир камня". Дмитрий Лямзин Встреча "Женского клуба" ИД "Алтапресс". Дмитрий Лямзин Встреча "Женского клуба" ИД "Алтапресс". Дмитрий Лямзин Встреча "Женского клуба" ИД "Алтапресс". Дмитрий Лямзин Встреча "Женского клуба" ИД "Алтапресс". Дмитрий Лямзин Встреча "Женского клуба" ИД "Алтапресс". Дмитрий Лямзин

«Горная аптека» — еще одно удивительное место в Барнауле.

Многие знают его как ресторан сибирской кухни XIX века, но есть здесь и удивительный музей истории аптечного дела.

Сюда участницы «Женского клуба» и заглянули, узнав, какую косметику предпочитали дамы прошлых веков и чем лечили боль. В конце экскурсии дамы отведали настоящий сбитень, приготовленный по старинным рецептам.

Участницы "Женского клуба" в "Горной аптеке". Дмитрий Лямзин Участницы "Женского клуба" в "Горной аптеке". Дмитрий Лямзин Участницы "Женского клуба" в "Горной аптеке". Дмитрий Лямзин Участницы "Женского клуба" в "Горной аптеке". Дмитрий Лямзин Участницы "Женского клуба" в "Горной аптеке". Дмитрий Лямзин Участницы "Женского клуба" в "Горной аптеке". Дмитрий Лямзин Участницы "Женского клуба" в "Горной аптеке". Дмитрий Лямзин Участницы "Женского клуба" в "Горной аптеке". Дмитрий Лямзин Участницы "Женского клуба" в "Горной аптеке". Дмитрий Лямзин

Алтайский государственный краеведческий музей в нынешнем году отметил свое 200-летие. Этой внушительной дате посвящена отдельная выставка.

Для участниц «Женского клуба» здесь подготовили специальный квест с различными загадками.

Александр Пилицкий,

младший научный сотрудник краеведческого музея:

У нас была первая, квестовая часть, где надо искать подсказки, решать задания, и вторая — это квиз. Бизнес-леди очень хорошо показали знания родного города и края и проявили женскую интуицию.

Участницы "Женского клуба" в краеведческом музее. Дмитрий Лямзин Участницы "Женского клуба" в краеведческом музее. Дмитрий Лямзин Участницы "Женского клуба" в краеведческом музее. Дмитрий Лямзин Участницы "Женского клуба" в краеведческом музее. Дмитрий Лямзин Участницы "Женского клуба" в краеведческом музее. Дмитрий Лямзин Участницы "Женского клуба" в краеведческом музее. Дмитрий Лямзин Участницы "Женского клуба" в краеведческом музее. Дмитрий Лямзин Участницы "Женского клуба" в краеведческом музее. Дмитрий Лямзин

О чем говорили участницы клуба

Еще одной локацией прошедшего «Женского клуба» стал ресторан «Русский чай» — место, как и музеи, пропитанное историей.

После долгих «скитаний» здание с богатой многолетней историей перешло в руки новых собственников, которые завершили ремонтные работы и распахнули двери для посетителей.

Здесь наши прекрасные дамы поделились впечатлениями от увиденного за вечер.

Марина Анфимова на встрече "Женского клуба" ИД "Алтапресс". Дмитрий Лямзин Марина Анфимова,

руководитель группы активных продаж Алтайского филиала компании «Ростелеком»: «Горная аптека» — одно из любимых мест сотрудников «Ростелекома». Это история ремесла, талантливых людей, благодаря которым барнаульцы сегодня одним из первых осваивает цифровые технологии и сервисы. Музей аптечного дела бережно хранит много удивительных экспонатов — от старинных рецептов красоты до уникальных лекарств, исцеляющих от недугов того времени. Это интересно увидеть всем. Ирина Сидорова на встрече "Женского клуба" в краеведческом музее. Дмитрий Лямзин Ирина Сидорова,

помощник генерального директора холдинговой компании «Барнаульский станкостроительный завод»: С интересом побывали на увлекательной экскурсии в Алтайском государственном краеведческом музее. Интерактивные технологии позволили нам открыть для себя новые любопытные факты из истории края. В юбилейный год музей организует массу познавательных мероприятий для посетителей, как, например, увлекательные квесты, позволяющие исследовать это место в необычном формате.

Что еще ждет впереди

«Женский клуб» — это не последнее событие в череде интересного, что подготовил ИД «Алтапресс» для постоянных гостей и партнеров.

В октябре нас ждет «Мужской клуб» — традиционная встреча представителей сильной половины человечества.

Уже в сентябре мы начинаем серию экспертных советов премии «Менеджер года – 2023», в ходе которых предпринимательское сообщество не только подводит предварительные итоги, но и выбирает претендентов на звание «Менеджер год». Всего таких советов будет 8.

Церемония награждения премии "Менеджер года". Декабрь 2022 года. Владимир Вдовин

Само же грандиозное награждение лауреатов премии «Менеджер года» состоится в середине декабря.

Опрос

Что такое история и культура участницы «Женского клуба» знают не понаслышке. Поэтому на этот раз мы решили у них спросить:

— Какому бы музею (возможно, из ранее увиденному) вы бы поставили пять баллов?

Оксана Некрасова. Дмитрий Лямзин

Оксана Некрасова,

владелица сети ювелирных бутиков «Элита», учредитель ассоциации «Национальные ювелирные бренды России», издатель коллекционного журнала об украшениях Jewelry Garden:

Я видела музеи разного уровня. В России, безусловно, я бы отдала предпочтение Эрмитажу и Третьяковской галерее. В Барнауле музеи сами по себе очень колоритные. В «Мире камня» и «Горной аптеке» я уже была, Краеведческий музей посетила впервые. Сейчас он позиционирует себя как современная креативная площадка с интерактивными возможностями. Своими глазами увидела, что это так — пять баллов.

Встреча "Женского клуба" ИД "Алтапресс". Дмитрий Лямзин

Оксана Кокина,

заведующая отделением врачебной косметологии клинического лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья»:

Из тех музеев, что сегодня предлагались, я была в каждом, и каждому из них сложно дать оценку ниже пяти. Все они разные и по-своему особенные. «Мир камня» меня очень впечатлил — настолько сильна семейная атмосфера этого музея. Чувствуется, как его основатели хотят передать посетителям все то, что накоплено поколениями. Для них это не бизнес, а настоящая жизнь. Энергетика сердечной доброты и желания делиться ею с окружающими чувствуется во всем. В этот музей хочется возвращаться ни один раз.

Лидия Некрасова. Дмитрий Лямзин

Лидия Некрасова,

собственник сети автомоечных комплексов и автосервиса полного цикла AvtoFormula:

Я сегодня побывала только в одном музее, не посетив два других, будет сложно ставить им оценки. Но «Горная аптека», где мы были, безусловно, заслуживает пять баллов. Хочу сказать, что я большой любитель любой исторической информации, много путешествовала, много видела мировых музеев. В свое время неизгладимое впечатление произвели замки-музеи Баварии. Среди отечественных музеев, конечно же, можно выделить Эрмитаж — кладезь культуры, искусства и истории.

Ольга Шлыкова. altapress.ru

Ольга Шлыкова,

руководитель отдела маркетинга компании «Ренессанс Косметик»:

Предпочтение отдам краеведческому музею — классическая атмосфера подобного пространства. Важно, что и вся улица Ползунова в едином настроении подчеркивает значимость и основательность музея за многие годы его существования. И, конечно же, нельзя не отметить большой охват исторических эпох, собранных в одной локации.