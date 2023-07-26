Стало известно, кто впервые за десятилетие станет главным режиссером театра драмы в Барнауле

Впервые за 10 лет театр драмы им. Шукшина откроет новый сезон с главным режиссером. Им стал Георгий Цнобиладзе.

Цнобиладзе родился 22 июня 1980 года.

В 2007 году окончил Санкт-Петербургскую Академию театрального искусства (класс Льва Додина). В 2007-2009 годах играл в Малом драмтеатре (Театр Европы.)

С июня 2021 года он был главным режиссером Саратовского ТЮЗа. 4 августа 2022 года стало известно, он оттуда уходит.

О том, что идут переговоры с молодыми режиссерами директор театра Любовь Березина рассказывала на пресс-конференции перед началом прошлого сезона.

«Я мечтаю о появлении главного режиссера с первого дня работы в театре. Алексей Логачев мог им быть, но нам не дали. Теперь он обиделся, - рассказывала она. - В основном все желают ставить спектакли, приезжая пару раз в год, а такой человек должен быть на месте. Зачем нам режиссер, который будет получать зарплату, как 10 артистов, и жить в Москве?»

Добавим, что последними должность главного режиссера занимали Илья Ротенберг и Роман Феодори (его «Мамаша Кураж и ее дети» в 2012 году получил специальную премию жюри престижной «Золотой маски»).

С 2002 по 2008 год труппой правил Владимир Золотарь. Его «Войцек» также получил специальную премию «Золотой маски».

В разные годы в должность вступали: Валерий Предыбайло, Владимир Чертков, Василий Богомазов, Михаил Лотков, Сергей Шпанов, Эмиль Вайнштейн, Василий Познанский и другие.

Новый сезон — 102-й по счету. Первой постановкой Георгия Цнобиладзе станет "Король Лир".

Что готовит театр для зрителей altapress.ru расскажет в будущих материалах.