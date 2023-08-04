Стало известно, кто купил клуб Che Guevara в Барнауле. Интервью с владельцем

Переговорный процесс
— Когда у вас возникла идея приобрести «Че Гевару»?
— Переговоры о покупке заведения начались в 2022 году, на тот момент оно позиционировалось как готовый работающий бизнес. Однако фактически бар работал непостоянно и прибыльным активом не являлся, поэтому какое-то время заняло обсуждение компромиссной цены.
Мне повезло с партнёром. Дмитрий Колотилин, как опытный ресторатор с соответствующими компетенциями, хорошо понимал все риски и потенциал бара. Мы никуда не торопились и вполне были готовы подождать.
«Че Геварой», по нашим сведениям, интересовались и другие покупатели, но до дела у них так и не дошло, поэтому весной 2023 года у нас начались уже предметные переговоры по сделке, которая вскоре и состоялась.
Почему Бразилия
— Ранее стало известно, что на месте «Че Гевары» откроется бар-ресторан с бразильской тематикой. Почему именно Бразилия?
— Такая концепция выбрана по целому ряду причин. Во-первых, стойкая ассоциация с Бразилией в России — это знаменитый карнавал в Рио-де-Жанейро. Ярко, празднично, весело, присутствует элемент женской красоты, причем не пошлой, а, скорее, художественной.
Во-вторых, это ассоциация с солнцем, теплом. На Алтае не так уж много теплых деньков — все таки у нас более суровый климат, не южный, поэтому уголок солнца тепла и веселья в зимние сибирские вечера будет очень к месту.
В-третьих, это актуально, поскольку Бразилия — дружественная России страна, член БРИКС. Мне это кажется важным нюансом. Таких стран осталось не так уж и много. Почему бы не познакомить наших соотечественников с дружественной бразильской культурой и — немножко — кухней?
М-м-м… мяско
— Кстати, о кухне. Насколько я понял, бразильских блюд в ней будет не так уж и много?
— Да, кухня будет, в основном, европейской, привычной посетителям. Мы не стали делать меню на основе исключительно бразильской кухни, потому что она не слишком распространена в России и, соответственно, может оказаться не вполне понятна. Поэтому пока ограничимся несколькими блюдами для тех, кто пожелает познакомиться с кухней Бразилии.
Примечание редакции:
Hairy Lemon — успешный проект, совмещающий бар и концертную площадку, сеть ресторанов «Кинза и мята» также успешно развивается и наращивает обороты, а «ТриГрупп» — одно из крупнейших концертных агентств России, проводящее больше ста концертов в год. Это позволяет надеяться на то, что новый бар-ресторан сумеет приятно удивить барнаульцев и, возможно, станет гораздо более привлекательным местом, чем уходящий в историю Che Guevara.