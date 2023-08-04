4 августа
﻿
Жизнь

Стало известно, кто купил клуб Che Guevara в Барнауле. Интервью с владельцем

Новыми владельцами клуба Che Guevara стали известные барнаульские предприниматели Игорь Хромов и Дмитрий Колотилин. Первый — учредитель концертного агентства «ТриГрупп», второй — владелец сети ресторанов «Кинза и мята», паба Hairy Lemon, ресторана Spicy no Spicy. Оба предпринимателя являются владельцами и ряда других компаний. Игорь Хромов поделился в мини-интервью с altapress.ru некоторыми подробностями.

Che Guevara.
Che Guevara.
Надежда Скалон.

Переговорный процесс

— Когда у вас возникла идея приобрести «Че Гевару»?

— Переговоры о покупке заведения начались в 2022 году, на тот момент оно позиционировалось как готовый работающий бизнес. Однако фактически бар работал непостоянно и прибыльным активом не являлся, поэтому какое-то время заняло обсуждение компромиссной цены.

Мне повезло с партнёром. Дмитрий Колотилин, как опытный ресторатор с соответствующими компетенциями, хорошо понимал все риски и потенциал бара. Мы никуда не торопились и вполне были готовы подождать.

«Че Геварой», по нашим сведениям, интересовались и другие покупатели, но до дела у них так и не дошло, поэтому весной 2023 года у нас начались уже предметные переговоры по сделке, которая вскоре и состоялась.

Игорь Хромов.
Игорь Хромов.
Сергей Богомолов.

Почему Бразилия

— Ранее стало известно, что на месте «Че Гевары» откроется бар-ресторан с бразильской тематикой. Почему именно Бразилия?

— Такая концепция выбрана по целому ряду причин. Во-первых, стойкая ассоциация с Бразилией в России — это знаменитый карнавал в Рио-де-Жанейро. Ярко, празднично, весело, присутствует элемент женской красоты, причем не пошлой, а, скорее, художественной.

Во-вторых, это ассоциация с солнцем, теплом. На Алтае не так уж много теплых деньков — все таки у нас более суровый климат, не южный, поэтому уголок солнца тепла и веселья в зимние сибирские вечера будет очень к месту.

В-третьих, это актуально, поскольку Бразилия — дружественная России страна, член БРИКС. Мне это кажется важным нюансом. Таких стран осталось не так уж и много. Почему бы не познакомить наших соотечественников с дружественной бразильской культурой и — немножко — кухней?

Дмитрий Колотилин, владелец сети салонов связи &quot;Диксис&quot;, заведений &quot;Кинза и Мята&quot;, &quot;Лапша и уши&quot;, паба Hairy Lemon.
Дмитрий Колотилин, владелец сети салонов связи "Диксис", заведений "Кинза и Мята", "Лапша и уши", паба Hairy Lemon.
Анна Зайкова

М-м-м… мяско

— Кстати, о кухне. Насколько я понял, бразильских блюд в ней будет не так уж и много?

— Да, кухня будет, в основном, европейской, привычной посетителям. Мы не стали делать меню на основе исключительно бразильской кухни, потому что она не слишком распространена в России и, соответственно, может оказаться не вполне понятна. Поэтому пока ограничимся несколькими блюдами для тех, кто пожелает познакомиться с кухней Бразилии.

Примечание редакции:

Hairy Lemon — успешный проект, совмещающий бар и концертную площадку, сеть ресторанов «Кинза и мята» также успешно развивается и наращивает обороты, а «ТриГрупп» — одно из крупнейших концертных агентств России, проводящее больше ста концертов в год. Это позволяет надеяться на то, что новый бар-ресторан сумеет приятно удивить барнаульцев и, возможно, станет гораздо более привлекательным местом, чем уходящий в историю Che Guevara.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость