Вместо «кубинского» бара Che Guevara в Барнауле откроется бразильский ресторан

Многие барнаульцы 3 февраля были огорошены неожиданной новостью о закрытии бара Che Guevara на ул. Пролетарской, 124. Однако долго пустовать помещению не придется — уже в сентябре здесь откроется бар-ресторан в бразильском стиле. Каким будет новое заведение, читайте в материале altapress.ru.

Жаркие филиалы

Бар Che Guevara работал с 2009 года и называл себя территорией свободы и филиалом жаркой Кубы в холодной Сибири. Теперь его место займет филиал не менее жаркой Бразилии, который здесь собираются открывать новые владельцы — известные в Барнауле предприниматели, связанные с концертным и ресторанным бизнесом. Их имена altapress.ru сможет раскрыть в ближайшее время.

Открытие запланировано на 1 сентября, источник altapress.ru сообщает, что эта дата если и сдвинется, то незначительно. Учитывая, что в последнее время бар работал, фактически, от случая к случаю, новые владельцы решили бренд Che Guevara не сохранять. При этом глобальных изменений в планировке помещения не предвидится, а вот дизайн и формат работы изменятся кардинально.

Бар "Че Гевара". Надежда Скалон.

Вопреки мейнстриму

Интерьер и дизайн клуба будет отличаться от мейнстримных тенденций — он отойдет от уже привычных для новых заведений лофта или минимализма. Вместо этого решено создать внутри яркую и праздничную атмосферу бразильского карнавала.

Источник altapress.ru сообщает, что интерьеры будут красочными, с бразильской тематикой. «Все ярко, все в цветах, много красок, зеленых оттенков... перья, листья». В настоящее время в помещении идет масштабный ремонт стен пола и потолка, меняется мебель.

Вместимость сохранится, в целом, на прежнем уровне: 100-150 мест за столиками, общая же наполняемость зала во время концертов или дискотек может достигать порядка 600 человек.

Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро Соцсети

Карнавалы и мясо по-бразильски

В последнее время «Че Гевара», по сути, почти не работал. Заведение открывалось лишь на концерты и иногда на ночь в пятницу и субботу (причем, даже не каждые выходные). Новая концепция предполагает гораздо более интенсивный режим.

Днем преемник «Че Гевары» будет работать как бар-ресторан, а вечером и ночью — как ночной клуб. Основа шоу-программы будет достаточно привычной для барнаульцев: выступления кавер-групп и приезжих музыкальных коллективов, стендап, квизы, выступления музыкантов соло и диджеев.

Микрофон. Открытые источники в интернете.

При этом несколько раз в месяц будет проводиться какое-либо мероприятие в бразильском стиле. Например, карнавал с женскими танцевальными коллективами или исполнение бразильской музыки. О более точной программе мы расскажем позже.