13 мая
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Жизнь

Стало известно, кого коснется призыв на военные сборы и кто от них освобожден

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы. Altapress.ru рассказывает, кто подлежит призыву, а кто от него освобожден, и как будут проходить сборы.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

Как будут проходить военные сборы?

Военные сборы будут проходить ежегодно, согласно плану. Они будут разделены на учебные и сборы по проверке боевой и мобилизационной готовности воинских частей, военных комиссариатов.

"Сборы россиян из запаса направлены на совершенствование боевой выучки резервистов", - сообщают РИА Новости.

Согласно ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», людей, находящихся в запасе, смогут призывать на военные сборы раз в три года. Исключение есть только для резервистов.

В среднем призыв тех, кто находится в запасе, будет происходить раз в год.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

Сколько по времени будут длиться сборы?

Максимальная продолжительность сборов для запасников составляет два месяца.

За все время пребывания в запасе резервист может провести на службе не более 12 месяцев.

Где они будут проходить?

Согласно официальному документу, военные сборы будут проводиться в Вооруженных силах, Национальной гвардии, органах государственной охраны и органах ФСБ.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

Кого призовут на сборы?

На военные сборы могут призвать каждого россиянина, находящегося в запасе. В их число входят

  • Прошедшие срочную службу,
  • Выпускники военных кафедр,
  • Граждане, прошедшие альтернативную службу,
  • Резервисты, заключившие после службы в армии контракт с Минобороны о зачислении в мобилизационный резерв.

В запас попадают и уклонисты, не служившие в армии без законных оснований. А также женщины, которые имеют военно-учетную специальность.

Какой возраст призыва на сборы?

Возраст призыва зависит от нахождения в запасе и воинского звания.

Так призыву подлежат рядовые и сержанты возрастом до 35 лет, младшие офицеры (от младшего лейтенанта до капитана) – до 50 лет, старшие – до 55 лет.

Возраст призывников на военные сборы
Возраст призывников на военные сборы
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Кто освобожден от военных сборов?

От военных сборов освобождены следующие россияне:

  • женщины, не имеющие военно-учетную специальность;
  • забронированные россияне на период мобилизации и в военное время;
  • сотрудники органов внутренних дел, нацгвардии, противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и таможенных органов;
  • гражданский персонал ВС РФ и других войск;
  • работники авиационного и железнодорожного транспорта, летно-технический состав этих организаций;
  • плавающий состав морского и речного флота, а также рыбной промышленности — в период навигации;
  • россияне, занятые на посевных и уборочных работах;
  • педагогические работники образовательных учреждений;
  • студенты, обучающиеся по очной или очно-заочной форме обучения;
  • многодетные отцы и матери, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
  • имеющие основания для отсрочки от призыва на военную службу;
  • граждане, находящиеся или проживающие за пределами России;
  • члены российского парламента, руководители высших органов госвласти, главы регионов;
  • уволенные с военной службы - они имеют право на освобождение от военных сборов в течение двух лет с момента увольнения.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

Будут ли выплачивать зарплату призывникам?

Согласно информации РИА Новости, да. Призывникам предусмотрены выплаты среднего заработка с учетом начислений на фонд оплаты труда по месту постоянной работы.

Причем выплаты должны выплачивать всем, независимо от того, является учреждение, в котором работает призывник, государственным либо частным.

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