Как будут проходить военные сборы?
Военные сборы будут проходить ежегодно, согласно плану. Они будут разделены на учебные и сборы по проверке боевой и мобилизационной готовности воинских частей, военных комиссариатов.
"Сборы россиян из запаса направлены на совершенствование боевой выучки резервистов", - сообщают РИА Новости.
Согласно ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», людей, находящихся в запасе, смогут призывать на военные сборы раз в три года. Исключение есть только для резервистов.
В среднем призыв тех, кто находится в запасе, будет происходить раз в год.
Сколько по времени будут длиться сборы?
Максимальная продолжительность сборов для запасников составляет два месяца.
За все время пребывания в запасе резервист может провести на службе не более 12 месяцев.
Где они будут проходить?
Согласно официальному документу, военные сборы будут проводиться в Вооруженных силах, Национальной гвардии, органах государственной охраны и органах ФСБ.
Кого призовут на сборы?
На военные сборы могут призвать каждого россиянина, находящегося в запасе. В их число входят
- Прошедшие срочную службу,
- Выпускники военных кафедр,
- Граждане, прошедшие альтернативную службу,
- Резервисты, заключившие после службы в армии контракт с Минобороны о зачислении в мобилизационный резерв.
В запас попадают и уклонисты, не служившие в армии без законных оснований. А также женщины, которые имеют военно-учетную специальность.
Какой возраст призыва на сборы?
Возраст призыва зависит от нахождения в запасе и воинского звания.
Так призыву подлежат рядовые и сержанты возрастом до 35 лет, младшие офицеры (от младшего лейтенанта до капитана) – до 50 лет, старшие – до 55 лет.
Кто освобожден от военных сборов?
От военных сборов освобождены следующие россияне:
- женщины, не имеющие военно-учетную специальность;
- забронированные россияне на период мобилизации и в военное время;
- сотрудники органов внутренних дел, нацгвардии, противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и таможенных органов;
- гражданский персонал ВС РФ и других войск;
- работники авиационного и железнодорожного транспорта, летно-технический состав этих организаций;
- плавающий состав морского и речного флота, а также рыбной промышленности — в период навигации;
- россияне, занятые на посевных и уборочных работах;
- педагогические работники образовательных учреждений;
- студенты, обучающиеся по очной или очно-заочной форме обучения;
- многодетные отцы и матери, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
- имеющие основания для отсрочки от призыва на военную службу;
- граждане, находящиеся или проживающие за пределами России;
- члены российского парламента, руководители высших органов госвласти, главы регионов;
- уволенные с военной службы - они имеют право на освобождение от военных сборов в течение двух лет с момента увольнения.
Будут ли выплачивать зарплату призывникам?
Согласно информации РИА Новости, да. Призывникам предусмотрены выплаты среднего заработка с учетом начислений на фонд оплаты труда по месту постоянной работы.
Причем выплаты должны выплачивать всем, независимо от того, является учреждение, в котором работает призывник, государственным либо частным.