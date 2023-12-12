Стало известно, как копить деньги при маленькой зарплате

Даже с маленькой зарплатой есть несколько способов откладывать средства. Об этом сообщает Lenta.ru.

Эксперт предлагает приучить семью к экономии в игровом формате. Также, чтобы накопить деньги, нужно заниматься финансовым планированием.

Нужно составить бюджет и стараться следовать ему. При этом не нужно применять жесткие меры экономии.

Можно экономить в игровом формате. Например, на одной неделе вы экономите по 10 рублей, на следующей по 20 рублей.

Такой формат поможет набрать достаточную сумму для «заначки».

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае повысились зарплаты и пенсии, но рабочих рук стало меньше.