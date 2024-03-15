Сожжение чучела дыханием. Как веселились на Масленице в разные годы - исторический фоторепортаж altapress.ru

В эти весенние дни в глазах пестрит от цветных костюмов. Дети и взрослые могут вдоволь подурачиться, поучаствовав в конкурсах и побившись подушками. Как правило, год за годом на площадках программа не меняется – такова традиция.
Однако иногда бывают сюрпризы. Например, в 2017 году в одном из городских парков Масленицу сожгли два факира. Они выдували огонь прямо на чучело.
В 2021-м году один участник конкурса на лучшую Масленицу приготовил для сжигания зеленое чучело Коронавируса.
В Новотырышкино установилась новая традиция – конкурс самого нелепого спуска с горы (так его называют участники). На самом деле жюри оценивают красоту и необычность саней, а также их стремительность и устойчивость. В 2023-м зрители увидели настоящее крушение «поезда», проезд чудесной рыбы-кита, волшебного лебедя, мухоморчика и пожарной машины.
Какая программа ждет гостей фестиваля в Новотырышкино можно прочесть здесь.
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