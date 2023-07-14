Советы: как спасти грядку с огурцами в аномальную жару

Летняя жара создает проблемы почти для всех растений, но влаголюбивые огурцы страдают больше всего - особенно в экстремальную жару, которая установилась в Сибири на этой неделе. Altapress.ru рассказывает о трех способах сохранить урожай.

Правильный полив грядок

Не нужно поливать огурцы холодной водой. Резкий перепад температур повредит корневую систему, образуется гниль.

Лучше всего поливать огурцы утром - до росы. Либо поздним вечером. В это время почва остывает или еще не нагрелась. Днем же она может раскалиться до 80 градусов, и вода испарится быстрее, чем дойдет до корней. К тому же, это навредит листьям и завязям.

Грядки нужно поливать полностью, а не только лунки. Вода должна проникнуть как минимум на 40 см в почву - тогда влаги точно хватит для подпитки.

Цветник и лейка. freepik.com/pvproductions

Поливать следует аккуратной струйкой, чтобы не размыть почву и не оголить корни. Иначе растение станет уязвимым перед вредителями.

Полив нужно организовывать раз в три дня по 2,5 л на один "квадрат". В жару также можно освежить листья - не больше 0,5 л на "квадрат" в день.

Совет к следующему посеву: положить в лунки компост, перегной или даже торф. Они хорошо впитают влагу, а в жару подпитают ею само растение.

Огурцы. Грядка. Ботва. unsplash.com

Мульчирование

Можно уложить в междурядья мульчу - траву, сено, солому, листья, кору, древесные опилки или даже бумагу с картоном. В жару лучше использовать светлый материал.

Так, например, солома будет отражать солнечные лучи, снижая прогревание земли и защищая корни от засыхания.

А сено, помимо прочего, обогатит почву полезными микроэлементами, предотвращающими появление патогенных грибов и возбудителей мучнистой росы.

Чем толще слой мульчи, тем дольше почва будет защищена.

Прицеп, сено. СС0

Создать тенек

Если температура на улице превысила 27 градусов, грядки нужно затенить.

Самый простой способ - заранее высадить рядом кукурузу или вьющееся растение, например, фасоль.

Они создадут для огурцов тень, но при этом не заберут из почвы слишком много влаги.

Также можно высадить огурцы неподалеку от забора, дома или сарая - чтобы в самое жаркое время грядки оказались в тени. Но солнце все равно должно достигать растения, поскольку его лучи необходимы для роста. Совсем убирать в тень огурцы нельзя.

Огурцы. Грядка. Ботва. unsplash.com

Если возможности создать естественную тень нет, то можно воспользоваться нетканым полотном с прорезями. Оно создаст над огурцами рассеянный солнечный свет и в то же время защитит от ультрафиолета. Специалисты отдают предпочтение сетке сине-зеленых и белых цветов.

Кроме того, хорошо подойдет агроволокно. Оно также защитит огурцы от прямых солнечных лучший и будет пропускать воздух. Но при этом важно выбирать светлые цвета и оттенки.

В теплице огурцы можно защитить от солнца с помощью извести. Ее рекомендуется нанести на крышу с помощью распылителя.

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