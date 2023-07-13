Эксперт рассказала, положен ли сотрудникам короткий рабочий день во время жары

В Сибири на этой неделе установилась аномально жаркая погода, что негативно влияет на условия труда. Эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала платформе hh.ru, может ли сотрудник рассчитывать из-за этого на короткий рабочий день.

При какой максимальной температуре можно работать

Согласно ТК РФ, работодатель обязан обеспечить условия труда, отвечающие государственным нормам. Требования к микроклимату на рабочем месте подробно описаны в санитарных правилах.

Например, температура для работы в офисе должна находиться на уровне +22...24 градусов в холодное время и +23...25 градусов в теплое.

А максимальная температура, при которой можно работать в помещении - 28 градусов. Работодатель же обязан обеспечить температуру равную или ниже этого значения.

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Что должен делать руководитель, если температура на рабочем месте выше

Если возможности обеспечить нужную температуру нет, то до марта 2021 года работодатель должен был сокращать рабочее время. На два часа - при температуре +29 градусов, на четыре часа - при температуре 30,5 градусов.

Однако, по новому постановлению СанПиН, теперь работодатель либо предоставляет дополнительные оплачиваемые перерывы, либо отстраняет сотрудников с сохранением двух третей среднего заработка.

И все же Роспотребнадзор предлагает сокращение рабочего дня как вариант для работодателей.

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Куда жаловаться, если работодатель не соблюдает требования

Сперва стоит поговорить с руководителем. Вряд ли компания намеренно хочет вредить сотрудникам. Но есть вероятность, что работодатель знал о проблеме и не обращал на нее внимание.

Если руководство не реагирует после устных претензий, стоит предъявить их в письменном виде, а затем обратиться с жалобой в госинспекцию труда и Роспотребнадзор.

Согласно Конституции, при нарушении своих прав граждане могут обратиться в любые органы власти, вплоть до жалоб президенту. Даже если вероятность получить ответ и тем более позитивный мала, напор сотрудника может мотивировать руководителя решить конфликт самостоятельно.

Ранее стало известно, когда экстремальная жара покинет Алтайский край и придет прохлада.