15 июля
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Жизнь

Эксперт рассказала, положен ли сотрудникам короткий рабочий день во время жары

В Сибири на этой неделе установилась аномально жаркая погода, что негативно влияет на условия труда. Эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала платформе hh.ru, может ли сотрудник рассчитывать из-за этого на короткий рабочий день.

Жара.
Жара.
Михаил Хаустов

При какой максимальной температуре можно работать

Согласно ТК РФ, работодатель обязан обеспечить условия труда, отвечающие государственным нормам. Требования к микроклимату на рабочем месте подробно описаны в санитарных правилах.

Например, температура для работы в офисе должна находиться на уровне +22...24 градусов в холодное время и +23...25 градусов в теплое.

А максимальная температура, при которой можно работать в помещении - 28 градусов. Работодатель же обязан обеспечить температуру равную или ниже этого значения.

Кондиционеры
Кондиционеры
ССО

Что должен делать руководитель, если температура на рабочем месте выше

Если возможности обеспечить нужную температуру нет, то до марта 2021 года работодатель должен был сокращать рабочее время. На два часа - при температуре +29 градусов, на четыре часа - при температуре 30,5 градусов.

Однако, по новому постановлению СанПиН, теперь работодатель либо предоставляет дополнительные оплачиваемые перерывы, либо отстраняет сотрудников с сохранением двух третей среднего заработка.

И все же Роспотребнадзор предлагает сокращение рабочего дня как вариант для работодателей.

Вода. Жара.
Вода. Жара.
СС0

Куда жаловаться, если работодатель не соблюдает требования

Сперва стоит поговорить с руководителем. Вряд ли компания намеренно хочет вредить сотрудникам. Но есть вероятность, что работодатель знал о проблеме и не обращал на нее внимание.

Если руководство не реагирует после устных претензий, стоит предъявить их в письменном виде, а затем обратиться с жалобой в госинспекцию труда и Роспотребнадзор.

Согласно Конституции, при нарушении своих прав граждане могут обратиться в любые органы власти, вплоть до жалоб президенту. Даже если вероятность получить ответ и тем более позитивный мала, напор сотрудника может мотивировать руководителя решить конфликт самостоятельно.

Ранее стало известно, когда экстремальная жара покинет Алтайский край и придет прохлада.

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