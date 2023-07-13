15 июля
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Жизнь

Аномалии 1950-х и 2020-х. Когда еще в Алтайском крае была такая жара

Еще один день аномальной жары. Чтобы скоротать время до долгожданного похолодания, altapress.ru вспоминает, когда еще жителей Алтайского края одолевал такой же зной.

Лето, жара, сок.
Лето, жара, сок.
unsplash.com
  • Впервые необычно высокую температуру в июне в Барнауле зафиксировали в 1957 году. Тогда столбики термометров в городе поднялись до +33,8°C.
  • Летом 1980-го в Барнауле было +37,4°C. Такая же жара была в 1996 году.
  • +33,1°C было в Барнауле в июне 1991 года.
Ретро-жара в Барнауле.
Ретро-жара в Барнауле.
retro.moi-barnaul.ru
  • В 2004 году была одна из самых высоких летних температур нулевых. В тот год в Арбузовском лесничестве выгорело 10 гектаров леса, а в Барнауле даже состоялось совещание по климату под эгидой НАТО.
  • В 2010-м температура также держалась около отметки +35°C. В тот год из-за жары и ураганного ветра горел лес в Михайловском районе. Ущерб составил 17 млрд рублей и 13 га. Без крова остались 1,3 тысячи человек.
  • В 2022 году 26 июня на большей части территории Алтайского края воздух прогрелся до 39,7°C.

Ранее жителей Алтайского края предупредили о непогоде 9 и 10 июня. Ожидаются грозы, ливни, град и усиление ветра до 25 м/с.

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