19 ноября
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Жизнь

Штормовой прогноз объявили в Барнауле на выходных

Выходные для жителей Алтая пройдут со штормовым предупреждением. Однако синоптики прогнозируют, что температура воздуха поднимется до +19.

Облака, небо, ветер.
Облака, небо, ветер.
СС0

В Алтайском крае

18 ноября, суббота:

  • Местами по северу небольшие осадки в виде дождя.
  • Температура +8,+13 гр., местами по югу +14,+19 гр.
  • Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами по югу порывы 16-21 м/с.

19 ноября, воскресенье:

  • На большей части территории небольшие осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег, местами гололедные явления, метели, появление снежного покрова, на дорогах сильная гололедица.
  • Температура +4,+9 гр., в северо-западных районах до -1 гр. с похолоданием в течение дня до -2,-7 гр.
  • Ветер северо-западный 18-23 м/с, местами порывы 25-33 м/с.
Снег. Ветер.
Снег. Ветер.
pixabay.com

В Барнауле

18 ноября, суббота:

  • В начале дня небольшой дождь.
  • Температура +10,+12 гр.
  • Ветер юго-западный 6-11 м/с.

19 ноября, воскресенье:

  • Небольшие осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег, появление снежного покрова, гололедные явления, на дорогах сильная гололедица.
  • Температура в начале дня +6,+8 гр. с похолоданием в конце дня до -2,-4 гр.
  • Ветер 18-23м/с, порывы до 25 м/с.
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