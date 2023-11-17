Штормовой прогноз объявили в Барнауле на выходных

В Алтайском крае
18 ноября, суббота:
- Местами по северу небольшие осадки в виде дождя.
- Температура +8,+13 гр., местами по югу +14,+19 гр.
- Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами по югу порывы 16-21 м/с.
19 ноября, воскресенье:
- На большей части территории небольшие осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег, местами гололедные явления, метели, появление снежного покрова, на дорогах сильная гололедица.
- Температура +4,+9 гр., в северо-западных районах до -1 гр. с похолоданием в течение дня до -2,-7 гр.
- Ветер северо-западный 18-23 м/с, местами порывы 25-33 м/с.
Снег. Ветер.
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В Барнауле
18 ноября, суббота:
- В начале дня небольшой дождь.
- Температура +10,+12 гр.
- Ветер юго-западный 6-11 м/с.
19 ноября, воскресенье:
- Небольшие осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег, появление снежного покрова, гололедные явления, на дорогах сильная гололедица.
- Температура в начале дня +6,+8 гр. с похолоданием в конце дня до -2,-4 гр.
- Ветер 18-23м/с, порывы до 25 м/с.