Самый высокий в мире небоскреб окрасили в цвета российского флага

Небоскреб «Бурдж-Халифа», известный как самое высокое здание в мире, окрасили в цвета российского флага. Это был подарок администрации небоскреба в честь Дня России. Об этом сообщает "Полит. Россия".

Небоскреб «Бурдж-Халифа» находится в Дубае. Администрация здания решила поздравить россиян с их национальным праздником и устроила световое шоу. Небоскреб окрасился в цвета российского флага.

Кадры светового шоу в честь Дня России опубликовали в официальном аккаунте дубайской высотки в соцсети.

Высота здания «Бурдж-Халифа» составляет 828 м.

Согласно информации посольства, на территории Дубая проживает большая российская община, которая насчитывает как минимум 200 тыс. человек.

Ранее новосибирский художник нарисовал на подкованной блошиной лапке флаг России.