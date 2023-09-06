Психолог назвала самые распространенные причины измен

Люди ассоциируют измену как интимную связь вне отношений, но на самом деле границы этого понятия постоянно расширяются.

Самая частая причина неверности - разная половая конституция, а также либидо, но его в отличии от первого, можно стабилизировать.

Отсутствие эмоциональной близости также может приводить к изменам. Если партнеры не доверяют друг другу, не рассказывают о своих чувствах, то в какой-то момент им захочется делиться этим с кем-то другим.

Еще одна частая причина - нет разнообразие в сексе. Партнеры не слышат друг друга, не хотят улучшать интимную жизнь и вносить в нее новые краски.

Отмечается, что нередко люди изменяют, чтобы поднять свою самооценку, сообщает "Lenta.ru".

Ранее психологи рассказали об изменах, от которых никто не застрахован.