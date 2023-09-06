6 сентября
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Жизнь

Психолог назвала самые распространенные причины измен

Люди ассоциируют измену как интимную связь вне отношений, но на самом деле границы этого понятия постоянно расширяются.

Измена. Ревность. Ссора.
Измена. Ревность. Ссора.
Открытые источники в Интернете

Самая частая причина неверности - разная половая конституция, а также либидо, но его в отличии от первого, можно стабилизировать.

Отсутствие эмоциональной близости также может приводить к изменам. Если партнеры не доверяют друг другу, не рассказывают о своих чувствах, то в какой-то момент им захочется делиться этим с кем-то другим.

Еще одна частая причина - нет разнообразие в сексе. Партнеры не слышат друг друга, не хотят улучшать интимную жизнь и вносить в нее новые краски.

Отмечается, что нередко люди изменяют, чтобы поднять свою самооценку, сообщает "Lenta.ru".

Ранее психологи рассказали об изменах, от которых никто не застрахован.

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