6 сентября
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Жизнь

Как понять, что партнер начал ходить налево, рассказал детектив

Частный детектив из Британии поделился несколькими признаками, которые сигнализируют о неверности партнера, передает "Lenta.ru".

Измена.
Измена.
CCO

Во-первых, стоит обратить внимание на изменение в его поведении и внешности. Если вторая половинка начала прятать телефон, чистить историю в браузере или лучше одевается на работу, то это уже красные флаги.

Также человек, который имеет интрижку на стороне, будет отдаляться от партнера, подолгу не отвечать на звонки и сообщения, задерживаться "на работе" или "с друзьями".

Кроме того, изменяющий партнер перестает хотеть свою вторую половинку в интимном плане.

Если вы плохо прислушиваетесь к своей интуиции, то раскрыть измену будет трудно.

Ранее психологи рассказали об изменах, от которых никто не застрахован.

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