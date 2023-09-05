Как понять, что партнер начал ходить налево, рассказал детектив

Частный детектив из Британии поделился несколькими признаками, которые сигнализируют о неверности партнера, передает "Lenta.ru".

Во-первых, стоит обратить внимание на изменение в его поведении и внешности. Если вторая половинка начала прятать телефон, чистить историю в браузере или лучше одевается на работу, то это уже красные флаги.

Также человек, который имеет интрижку на стороне, будет отдаляться от партнера, подолгу не отвечать на звонки и сообщения, задерживаться "на работе" или "с друзьями".

Кроме того, изменяющий партнер перестает хотеть свою вторую половинку в интимном плане.

Если вы плохо прислушиваетесь к своей интуиции, то раскрыть измену будет трудно.

Ранее психологи рассказали об изменах, от которых никто не застрахован.