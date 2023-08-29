29 августа
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Жизнь

Полотенце для добра, "ящик" для приданого и тыква для отказа. Как готовились к свадьбе в алтайских селах в 1910–1930-е

Сегодня свадьбы проводят по-разному: одни идут расписываться, другие — устраивают пышные праздники. А как было раньше? Altapress.ru рассказывает, как проходили свадьбы и сватовства в селах Зонального района в 1910-1930-е годы.

Вышитые наволочки, село Буланиха, фото 2002 года.
Вышитые наволочки, село Буланиха, фото 2002 года.
vk.com/kraevedaltay
  • Сначала в селах "подбирали" жениха и невесту. В этом участвовали старшие и молодые. В Соколово, Комарово и Савиново фиксировали критерии, по которым выбирали супругу. Главными были трудолюбие и мастерство девушки. А вот при выборе мужа смотрели прежде всего на то, чтобы он не пил и был работящим.
  • В селе Луговское женили и выдавали замуж в основном по воле родителей. И даже нанимали "колдунов", чтобы жених или невеста согласились.
Кухня в селе Шубенка, фото 2002 года.
Кухня в селе Шубенка, фото 2002 года.
vk.com/kraevedaltay
  • В селе Ново-Михайловка была любопытная традиция, защищающая права девушки: если она не хотела, чтобы приходили сваты, а родители поддерживали ее, то на крыльцо выкатывали тыкву.
  • В период сватанья в селах Зонального района совершали обряд «рукобития»: одного парня наряжали женихом, а другого – невестой-барыней в шляпке с белым околотком. Также в селах часто использовали «круг» – молодых выводили на круг избы по очереди и спрашивали – идут ли они по любви. В случае согласия садились за стол и «запивали».
  • В Ново-Михайловке был еще один обычай: сваха водила вокруг стола жениха и невесту, которые держались за противоположные концы платка. Также в процессе сватовства она читала молитву и пела песню, "чтобы молодожены жили дружно".
Рушник, село Новая Чемровка, фото 2002 года.
Рушник, село Новая Чемровка, фото 2002 года.
vk.com/kraevedaltay
  • Раньше тоже были “девичники”, но другие: подружки ходили к невесте готовить подарки жениху, будущим свекру и свекрови. Иногда приданое готовила мать невесты (подушки и дерюжки из толстой шерстяной ткани), а подружки шили и вышивали полотенца и наволочки для кровати молодых. За это их угощали. Все приданое складывали в сундук.
  • Сама невеста дарила жениху и свекру по рубашке и обязательно – семь полотенец. По праздникам полотенца вешали на окна, чтобы злые духи не проникли в жилье.
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