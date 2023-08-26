Горько: родственница одного из молодоженов на Алтае похитила деньги на свадьбе и спалила купюры

С заявлением в полицию обратилась 18-летняя девушка и сообщила, что после бракосочетания у них с мужем пропали подаренные деньги — более 40 тыс. рублей.

К краже оказалась родственница жениха, указывает Газета.Ru. На допросе она призналась — похитила деньги будучи пьяной. А утром обнаружила у себя украденное. Она испугалась и сожгла дотла улики.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в российском селе около 100 человек устроили побоище после свадьбы. Конфликт произошел из-за музыки на проходившей днем ранее свадьбе — жители двух сел не смогли решить, какая музыка будет играть. Одни громко слушали зажигательные мотивы, другим это не понравилось. И решили выяснить отношения после праздника молодых.

Участники драки использовали дубины, палки и другие «подручные средства».