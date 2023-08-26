26 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Горько: родственница одного из молодоженов на Алтае похитила деньги на свадьбе и спалила купюры

В Усть-Канском районе Республики Алтай родственница украла деньги у молодоженов, сообщает «МВД Медиа».

Свадьба.
Свадьба.
unsplash.com

С заявлением в полицию обратилась 18-летняя девушка и сообщила, что после бракосочетания у них с мужем пропали подаренные деньги — более 40 тыс. рублей.

К краже оказалась родственница жениха, указывает Газета.Ru. На допросе она призналась — похитила деньги будучи пьяной. А утром обнаружила у себя украденное. Она испугалась и сожгла дотла улики.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в российском селе около 100 человек устроили побоище после свадьбы. Конфликт произошел из-за музыки на проходившей днем ранее свадьбе — жители двух сел не смогли решить, какая музыка будет играть. Одни громко слушали зажигательные мотивы, другим это не понравилось. И решили выяснить отношения после праздника молодых.

Участники драки использовали дубины, палки и другие «подручные средства».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость